Perché laurearsi in Lettere? Sbocchi lavorativi, vantaggi e 5 motivi

Ti piacerebbe laurearti in Lettere, ma non sei certo che sia la scelta migliore per il tuo futuro?

Benché venga spesso ribadita una presunta difficoltà nel trovare lavoro da parte dei laureati, questo percorso di laurea offre numerosi sbocchi professionali e indiscussi vantaggi.

Questo corso di laurea è ormai diffuso in quasi tutti gli atenei, sia fisici che online. Chi decide di frequentare una laurea in Lettere online, ad esempio, ha la possibilità di studiare tranquillamente da casa propria o da dove lo ritiene più opportuno, scegliendo in totale autonomia tempistiche e orari, secondo le modalità previste dalle lauree telematiche. Tutto questo rende anche più agevole abbinare a questa laurea un eventuale secondo percorso universitario, che può fornire ulteriori competenze e permettere allo studente di specializzarsi in ambiti differenti, ampliando il proprio bagaglio culturale.

In questo articolo ti spiegheremo quali sono gli sbocchi lavorativi e i vantaggi della laurea in Lettere, scoprendo insieme 5 buoni motivi per sceglierla.

Laurea in Lettere: gli sbocchi lavorativi

Al termine del proprio percorso di studi, il laureato in Lettere può accedere, direttamente o dopo la frequenza di master, scuole di specializzazione o corsi abilitanti, al mondo del lavoro, scegliendo tra numerose opportunità quella più adatta alle proprie inclinazioni.

Tra le principali attività lavorative rientrano:

Addetto stampa;

Giornalista;

Copywriter;

Scrittore per il web;

Operatore museale;

Bibliotecario;

Archivista;

Guida turistica;

HR specialist;

Correttore di bozze;

Insegnante.

Il laureato in Lettere può operare all’interno di aziende pubbliche o private, può insegnare, dopo l’ottenimento dell’abilitazione, in scuole pubbliche o private e può decidere di lavorare come libero professionista.

I vantaggi della laurea in Lettere

Tra i principali vantaggi offerti da questo percorso di laurea rientrano:

La possibilità di accedervi senza dover sostenere test di ammissione : la laurea in Lettere solitamente non è una facoltà a numero chiuso; per questo motivo tutti coloro che possiedono un titolo di studio idoneo hanno la possibilità di iscriversi direttamente, senza correre il rischio di perdere preziosi anni di studio;

: la laurea in Lettere solitamente non è una facoltà a numero chiuso; per questo motivo tutti coloro che possiedono un titolo di studio idoneo hanno la possibilità di iscriversi direttamente, senza correre il rischio di perdere preziosi anni di studio; L’assenza di obbligo di frequenza : altro vantaggio offerto da questa laurea è il fatto che spesso non esiste obbligo di frequenza alle lezioni, questo permette di gestire al meglio il proprio percorso di studi;

: altro vantaggio offerto da questa laurea è il fatto che spesso non esiste obbligo di frequenza alle lezioni, questo permette di gestire al meglio il proprio percorso di studi; La possibilità di iscriversi a un’università online: la laurea in lettere rientra molto spesso tra le offerte formative delle università telematiche, essendo uno dei corsi più conosciuti e che conta un alto numero di iscritti ogni anno.

5 buoni motivi per conseguire una laurea in Lettere

Oltre ai vantaggi e ai numerosi sbocchi lavorativi, esistono numerosi buoni motivi per conseguire una laurea in Lettere. Noi ne abbiamo individuati 5:

Permette di acquisire competenze e conoscenze multidisciplinari, in grado di arricchire il proprio bagaglio culturale e di stimolare il pensiero logico; Aiuta a comprendere le fondamenta della società odierna e di quella passata, passando in rassegna ciò che insegna la Letteratura, così come la Storia, la Filosofia e la Filologia; Consente di sviluppare abilità linguistiche notevoli, sia per la lingua italiana che per ulteriori lingue straniere; Non offre solo numerose prospettive lavorative, ma anche la possibilità di continuare attività di ricerca in ambito accademico; Garantisce la possibilità di gestire al meglio il proprio tempo, consentendo anche di alternare lo studio a un’attività lavorativa. Inoltre, rende possibile seguire contemporaneamente un secondo percorso di laurea, anche con frequenza obbligatoria.

Conclusioni

Come abbiamo visto in questo articolo, la laurea in Lettere apre numerose porte ai neolaureati, sia che desiderino iniziare a lavorare subito dopo il conseguimento del titolo, sia che decidano di proseguire gli studi e specializzarsi.

Chi è appassionato di Letteratura e Lingua italiana, ma non vuole rinunciare a costruirsi un bagaglio multiculturale, studiando anche Filosofia, Logica, Latino, Storia e Geografia, potrà trovare questo percorso di laurea estremamente utile e stimolante.