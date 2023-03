GF Vip 7, un recente eliminato già pronto per sbarcare a l’Isola dei famosi: “Non lo escludo”

Non sono passate nemmeno due settimane dall’eliminazione di un giovane concorrente del GF Vip che già si è detto pronto a sbarcare in Honduras. Stiamo parlando di Davide Donadei che in una recente intervista non ha negato la curiosità di partecipare ad un nuovo reality.

L’ex tronista di Uomini e donne è stato senza ombra di dubbio uno die protagonisti di questa edizione del programma ma nonostante i tanti mesi rinchiusi in Casa la voglie di mettersi di nuovo in gioco a l’isola dei famosi non lo spaventa affatto

Davide Donadei pronto a sbarcare in Honduras

Davide Donadei, precisiamo, al momento non è stato chiamato da Ilary Blasi, ma non ha nascosto il suo desiderio di partire per l’Honduras. L’ex Vippone ha spiegato che questo tipo di reality lo farebbe con piacere anche perchè sono due programmi assolutamente diversi.

Il 27enne ha precisato ancora che chi ha fatto entrambi i reality si è detto molto contento e sull’isola per come è caratterialmente riuscirebbe a dare il meglio di se, più del GF Vip. La nuova edizione de l’isola dei famosi ricordiamo partirà dal prossimo 17 aprile, e visto l’appello di Donadei non è esclusa una sua possibile partecipazione.

Cosa pensa dei concorrenti del GF Vip

Nel corso di questa lunga intervista, Davide ha parlato anche dei suoi ex coinquilini del GF Vip. Donadei ha rivelato che a suo parere il più stratega è Oriana, e proprio la venezuelana potrebbe essere una delle possibili vincitrici di questa edizione.

Lo stesso anche per Edoardo Tavassi, l’ex tronista infatti è convinto che tutto ciò che fa il fidanzato di Micol è ben studiato. Infine, Davide ha detto la sua anche su Edoardo Donnamaria e facendo riferimento alla sua squalifica ha raccontato che il volto di Forum è realmente così. Negli ultimi giorni ha esagerato solo a causa del troppo stress in Casa.