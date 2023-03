Oriana Marzoli scopre una cosa su Daniele dopo la squalifica dal GF Vip: la reazione (VIDEO)

Oriana Marzoli è particolarmente affranta a causa dell’uscita dalla casa del GF Vip di Daniele Dal Moro a causa della squalifica. La ragazza, infatti, gli ha anche scritto una lettera all’interno della quale gli ha esternato tutti i suoi sentimenti.

Fino a questo momento, però, la ragazza non sapeva assolutamente nulla di quello che stesse facendo l’ex gieffino al di fuori della casa. In queste ore, però, ci ha pensato una fan della coppia a mandarle un messaggio. Vediamo cosa le ha detto e come ha reagito la venezuelana.

GF Vip: ecco cosa ha scoperto Oriana su Daniele

In queste ore, delle persone si sono recate al di fuori della casa del GF Vip per gridare ad Oriana Marzoli delle cose su Daniele. Nello specifico, i fan della coppia ci hanno tenuto ad informare la ragazza circa quello che stesse succedendo al di fuori. In particolar modo, infatti, la persona in questione ha gridato ad Oriana di essere molto seguita da Daniele al di fuori del programma. Il ragazzo, infatti, sembra essere molto vicino alla Marzoli da quando è stato prelevato dalla casa più spiata d’Italia.

Nell’udire queste parole, Oriana è rimasta assolutamente entusiasta. Per tale ragione, la prima cosa che ha voluto fare è stata ringraziare la persona che si è recata al di fuori della casa di cinecittà per darle questa informazione. Successivamente, poi, ha mandato un saluto e un bacio a Daniele dicendo di essere particolarmente felice che lui la stesse pensando. (Continua dopo il video)

Una ragazza urla “Oriana, Daniele ti segue!!!” E lei che esplode in una gioia incontenibile ❤️

(Stranamente zero censura!!) (1 parte) #GFvip #oriele #iostocondaniele pic.twitter.com/e1SFus5XV6 — ✨Alessia Amanim ✨ (@alessiaamanim) March 19, 2023

La Marzoli fa confessioni sulla finale

In effetti, Oriana Marzoli è molto provata per l’uscita improvvisa di Daniele Dal Moro dalla casa del GF Vip. Proprio in queste ore, durante una chiacchierata con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la giovane ha detto che avrebbe tanto voluto che il ragazzo arrivasse insieme a loro in finale. In seguito, poi, la giovane ha fatto l’elenco di tutte le persone che vorrebbe al suo fianco alla fine di questa esperienza.

A tal riguardo, dopo aver fatto il nome di Daniele, che per ovvi motivi non potrà esserci, Oriana ha detto che la sua finale perfetta sarebbe con Edoardo Tavassi, micol Incorvaia, Luca Onestini, Giaele De Donà e Alberto De Pisis. In poche parole, le uniche persone escluse da questo elenco sono Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Anche Milena Miconi è stata esclusa, ma in effetti lei non è mai entrata troppo nel vivo di questo reality e delle dinamiche di gioco.