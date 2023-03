Uomini e donne oggi, Maria De Filippi si accascia a terra: la conduttrice si è sentita male?

Una puntata quella di oggi di Uomini e donne molto movimentata, almeno in termini piccanti. Protagonisti ancora una volta Gemma Galgani e Silvio, che hanno portato in studio l’ennesimo siparietto piccante. Tutto è iniziato dal racconto della loro ultima esterna che si svolta in una SPA..

La coppia purtroppo ancora non riesce a trovare il giusto equilibrio tanto che il cavaliere a distanza di un mese lamenta ancora il fatto che la dama non si concede. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Maria De Filippi si accascia per terra: ecco il motivo

Nella puntata di oggi di Uomini e donne la Galgani ha lamentato ancora di vedere del romanticismo da parte di Silvio, ma solo continue battute volgari. Prima ancora dell’arrivo in studio della dama, De Filippi fa un riepilogo dell’ultima fase della loro conoscenza.

Nel farlo, ricorda che lui ha esordito “con con delle frasi che la turbano”. A questo punto, Gemma chiede a Maria quali sono questi frasi. “Fammela vedere”, afferma Tina generando risate a non finire in studio e tra i telespettatori. La padrona di casa non riesce proprio a trattenere la risata, al punto che deve sdraiarsi sulle scalinate per ridere.

Maria ha subito replicato, “quanto sei stupida”, finendo poi per presentarla. Moltissimi fan hanno notato due dettagli oggi, in primis che Maria è tornata a sorridere cosa che non faceva da diverse settimane. Secondo oggi non era vestita in nero… Ecco il video in questione

ODDIO SONO A TERRA TINA TI AMO #uominiedonne pic.twitter.com/tuy5b4HdHS — trashtvstellare (@tvstellare) March 20, 2023

Silvio da un ultimatum a Gemma Galgani

Alla fine del confronto tra Gemma e Silvio, il cavaliere ha dato un ultimatum alla donna. Mentre Gemma ha raccontato che l’esterna è andata benssimo e che si sono divertiti e rilassati lui ha confermato tutt’altro. Silvio ha precisato che per la prima volta dopo un mese c’è stato un avvicinamento ma vuole da lei molto di più. Motivo per cui ha dato un ultima chance alla dama, nella prossima esterna solo contatto fisico!