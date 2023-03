Giulia Salemi fa una terribile gaffe al GF Vip: il web non perdona e sbotta (FOTO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata decisamente ricca di colpi di scena. Tra i vari episodi degni di nota, però, c’è stata anche una gaffe di Giulia Salemi. In tutto il caos sollevato a causa della squalifica di Daniele e dell’uscita di Antonella, c’è qualcuno a cui non è sfuggito un dettaglio in particolare che riguarda una delle opinioniste del programma.

Giulia, infatti, ieri è stata particolarmente taciturna. La ragazza è stata in silenzio per tante ore ed è intervenuta solo per brevi sprazzi. Ebbene, proprio durante uno dei suoi interventi, è accaduto l’impensabile. Vediamo cosa è successo.

Gaffe di Giulia Salemi al GF Vip

La presenza di Giulia Salemi in qualità di opinionista social di questa edizione del GF Vip sta ricoprendo un ruolo sempre più marginale. Ad ogni modo, anche se i suoi interventi sono pochi e ben mirati, è stato impossibile evitare una gaffe. Ad un certo punto, infatti, Alfonso Signorini ha comunicato parte dell’esito del televoto di ieri sera. A tal riguardo, ha dichiarato che Nikita Pelizon fosse salva dall’eliminazione.

Questa notizia, chiaramente, ha portato sollievo nella ragazza, che successivamente è stata posta al centro di una nuova questione. Alfonso, infatti, ha dato la parola a Giulia chiedendole di leggere alcuni tweet inerenti i commenti a caldo dei telespettatori durante quel blocco della puntata. Ebbene, nel leggere i tweet in questione, la Salemi ha spoilerato in anticipo l’esito del televoto.

La reazione dei concorrenti e di Alfonso Signorini

Nello specifico, Giulia Salemi ha commesso una gaffe durante la puntata di ieri del GF Vip in quanto ha letto un tweet in cui era spoilerato che il televoto non fosse solo per l’eliminazione. Un utente, infatti, aveva fatto i complimenti a Nikita per il percorso portato a vanti fino a quel momento e aveva anche scritto che la giovane meritasse a tutti gli effetti di essere nominata come terza finalista.

I concorrenti del GF Vip sono rimasti un po’ basiti da tale commento, in quanto probabilmente hanno capito che qualcosa non andasse. Anche il pubblico da casa è subito intervenuto su Twitter per commentare l’accaduto. In effetti, gli autori avrebbero dovuto prestare più attenzione impedendo a Giulia di selezionare proprio quel commento. Ad ogni modo, Signorini ha fatto finta di nulla ed è andato avanti come se nulla fosse.