GF Vip, chiesta l’immediata squalifica per Edoardo Tavassi: a rischio la finale

Da diverse ore su Twitter ha preso piede un hashtag, finito in cima alle tendenze: #FuoriTavassi. Il riferimento è ovviamente ad Edoardo. Buona parte degli appartenenti ai fandom dei Donnalisi e dei Nikiters hanno chiesto a gran voce la squalifica del Vippone, a pochi giorni dalla finale del GF Vip. Ma cosa è successo?

Si è scatenato un vero e proprio putiferio sui social dopo la diretta di ieri sera del GF Vip. Tutti a gran voce urlano anche alla squalifica per Tavassi e non è detto che la produzione non possa intervenire contro il Vippone? Perché, però, viene chiesto il peggior provvedimento? Cosa avrebbe fatto di così grave?

Accuse social contro Tavassi, chiesta la squalifica immediata

Sembra che a molti telespettatori guardando il GF Vip non hanno gradito alcune esternazioni di Edoardo fatte nei confronti di una concorrente. Nel dettaglio, tanti appassionati del reality non avrebbero gradito la squalifica di Daniele Dal Moro e prima ancora di Donnamaria e di Ginevra Lamborghini.

Quest’ultima come tutti sanno è stata accusata di bullismo nei confronti di Marco Bellavia, quando a detta di molti spettatori anche Tavassi si sarebbe comportato da ‘bullo’ in più di una occasione.

Provvedimenti in arrivo per il concorrente del GF VIP?

Di recente, Edoardo Tavassi avrebbe gioito per alcuni commenti urlati dall’esterno contro Antonella, commentando tra le risate: “La parte più divertente è dove la riempiono di insulti”. Questa tuttavia non sarebbe l’unica circostanza incriminata, infatti, basta ricordare anche tutte le parole volgari che spesso usa in casa e gli atteggiamenti violenti.

Come ad esempio il rompere le stecche da biliardo quando perde una partita. A pensarla allo stesso modo di molti telespettatori anche Sarah Altobello che dopo la sua eliminazione dal programma, intervistata da Fanpage, ha riferito che è sempre stata contro ai suoi atteggiamenti. Tutto quello che faceva non l’ha mai fatta ridere.