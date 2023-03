Uomini e Donne spoiler 24 marzo: polemica tra gli over, seducente sfilata

Gli spoiler della puntata del 24 marzo di Uomini e Donne rivelano che ci sarà un blocco legato ad una discussione molto lunga che coinvolgerà i membri del trono over del programma. Successivamente, poi, si passerà ad un tema più leggero.

Nello specifico, infatti, vedremo che ci sarà una sfilata e ad esibirsi saranno le donne. Le protagoniste si cimenteranno in delle esibizioni davvero seducenti. Chi tra loro riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice?

Seducente sfilata e liti a Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, quella del 24 marzo, vedremo che Maria De Filippi concluderà le dinamiche inerenti il trono over con un blocco dedicato a Paola. Armando prenderà la parola per attaccare la dama e per accusarla di avere un agente che la gestisce. Si aprirà, dunque, una polemica piuttosto lunga sullo stile di quanto accaduto a Desdemona un po’ di tempo fa.

Ormai pare stia diventando sempre più frequente vedere esponenti dei due troni del talk show pomeridiano venire in studio solamente per visibilità e per attirare l’attenzione dei riflettori. Uomini e Donne è una grande vetrina, pertanto, il programma serve a farsi conoscere per poi incrementare i propri business. Passando ad argomenti più leggeri, poi, nella messa in onda odierna ci sarà anche una sfilata.

Spoiler 24 marzo: chi vince e che fine fa Paola?

Dopo le esibizioni maschili, che ci sono state in una delle ultime registrazioni, adesso a calcare la passerella saranno le donne. Il tema dell’esibizione è il seguente, ovvero: “Ti lascio senza fiato”. Ebbene, le dame dovranno fare il possibile per scegliere l’outfit giusto da indossare in modo da lasciare senza parole il parterre maschile. Stando a quello che è il tema non è difficile immaginare quanto esilaranti e seducenti saranno le varie esibizioni.

Ad ogni modo, per scoprire chi sarà la vincitrice è necessario attendere la puntata del 24 marzo di Uomini e Donne. Per tutta la durata della messa in onda vedremo che Lavinia sarà sempre molto provata a causa di tutto quello che è successo con Alessio Corvino. Inoltre, bisognerà anche capire che cosa farà Paola dopo le forti segnalazioni di Armando. Anche lei lascerà il programma oppure avrà l’opportunità di rimanere e di dimostrare la sua “innocenza”? Vedremo.