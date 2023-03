Sulla Casa vola un aereo particolare, pilota commette gaffe: Donnalisi alimentano la polemica

Sulla Casa di Cinecittà ieri pomeriggio è volato un altro aereo ma in questo caso dal messaggio al quanto imbarazzante.

I ragazzi infatti sono rimasti molto sorpresi da ciò che c’era scritto sullo striscione. Anche sui social ne è nata una polemica tanto che possiamo dire che in molti si sono davvero indignati.

Un aereo sopra la casa Casa indigna i concorrenti

Un aereo dei fan dei Donnalisi è volato sulla Casa del Grande Fratello agitando gli animi. E da fuori l’ex schermitrice ha deciso anche di commentare. Solitamente i gieffini si ritrovano a leggere striscioni preparati dai loro rispettivi fandom per dare loro sostegno. Questa volta, invece, si è trattato di un vero e proprio attacco. Fuori in giardino, nel momento in cui è passato l’aereo, i vipponi hanno faticato a capire la frase. Il motivo? La scritta è volata sopra la Casa di Cinecittà al contrario!

“Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi”, questa la frase. Un messaggio al quanto imbarazzante per colpisce i ragazzi ancora in gara. “Il pilota ieri sera ha fatto serata”, ha ironizzato Maestrelli. Al contrario, invece Tavassi ha subito preso la palla al balzo per difendere il suo gruppo ed elogiarli: “Noi siamo ancora qua” A restare senza parole invece, Oriana Marzoli che ha chiesto ai suoi compagni se davvero la gente paga per scrivere queste sciocchezze.

Antonella ed Edoardo alimentano la polemica

Ad alimentare ancora di più la polemica ci ha pensato Antonella. La Fiordelisi ha postato sul proprio account un messaggio riportando lo striscione contro i ragazzi e scrivendo “Stiamo morendo”. Dalle sue parole si evince che anche Edoardo si è divertito.

L’ex vippona ha anche inserito qualche like su Twitter a fan che parlavano di quanto accaduto durante il passaggio dell’aereo, pienamente d’accordo su quanto è stato scritto.