Edoardo Donnamaria “stremato” da Antonella Fiordelisi: “La devo lasciare…” (FOTO)

Da quando la loro esperienza nella casa del GF Vip è giunta al termine, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno recuperando tutto il tempo perso. I due ragazzi non si sono separati un attimo e stanno condividendo tutto delle loro giornate.

Ad ogni modo, si può dire che è maggiormente Edoardo che si sta “adattando” al mondo della sua fidanzata, sta di fatto che ieri ha registrato delle Instagram Stories in cui è apparso stremato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Antonella Fiordelisi strema Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi proseguono la loro storia d’amore fuori dalla casa del GF Vip. Attraverso i loro rispettivi profili Instagram, i due ragazzi stanno condividendo alcuni stralci delle loro giornate. Da quanto è stata eliminata, Antonella sta cercando di recuperare tutto il tempo perso. Per questo, non sta dormendo quasi nulla ed è continuamente in giro.

Al suo fianco, chiaramente, c’è Edoardo, il quale è un po’ provato dai ritmi di vita frenetici della sua fidanzata. Proprio ieri, ad esempio, la ragazza lo ha “costretto” ad accompagnarla a fare shopping, principalmente di prodotti per make-up. Ebbene, proprio durante questa sessione di acquisti, Edoardo ha pubblicato un video in cui ha detto di essere proprio nel suo habitat ideale, naturalmente con la faccina sarcastica.

La dedica sarcastica di Edoardo

Al di là di questo, però, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembrano essere davvero molto felici insieme. Questa notte, infatti, il ragazzo ha voluto fare una dedica alla sua compagna, la quale si era finalmente addormentata lasciandogli un po’ di tregua e riposo. A tal riguardo, ha detto di star valutando l’ipotesi di lasciarla in quanto è davvero troppo bella.

Insomma, a quanto pare le cose non potrebbero andare meglio di sì. A chi diceva che i due sarebbero durati pochissimo una volta usciti dal GF Vip, i ragazzi stanno facendo il possibile per dimostrare il contrario. Naturalmente, è passato troppo poco tempo, pertanto, per vedere se la loro sia realmente una storia collaudata è necessario aspettare un altro po’ di tempo. Nel frattempo, i concorrenti nella casa del GF Vip si stanno godendo gli ultimi giorni prima della finale. Non resta che attendere per vedere chi si aggiudicherà il titolo di vincitore di questa edizione.