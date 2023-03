Edoardo Donnamaria gaffe con Aurora Ramazzotti: la battuta sul pancione indigna il web (FOTO)

In queste ore, Edoardo Donnamaria ha commesso una gaffe piuttosto imbarazzante nei riguardi di Aurora Ramazzotti. La ragazza è all’ultimo mese di gravidanza e, molto presto, dovrebbe dare alla luce il suo bebè.

In attesa del lieto evento, la protagonista ha pubblicato una foto in cui è in compagnia di Tommaso Zorzi, suo amico da tanto tempo. Al di sotto dell’immagine in questione, visibile sui loro account Instagram, però, è apparso un commento alquanto imbarazzante dell’ex gieffino. Vediamo cosa è successo.

La gaffe di Edoardo contro Aurora

Edoardo Donnamaria ha commesso una gaffe nei riguardi di Aurora Ramazzotti. Tutto è cominciato a causa di una foto pubblicata dalla figlia della Hunziker. Nello specifico, la donna ha condiviso uno scatto in compagnia di Tommaso Zorzi e gli ha scritto che il suo bebè non vede l’ora di conoscere suo zio. Ricordiamo che il parto di Aurora è previsto per i primi giorni del mese di aprile, quindi, manca davvero pochissimo.

Lo scatto in questione ha ricevuto tantissimi consensi. Tra commenti di approvazione, di auguri e in bocca al lupo, però, c’è stato anche un intervento poco carino di Edoardo Donnamaria. L’ex concorrente del GF Vip ha commentato la foto in questione chiedendo alla Ramazzotti se, in realtà, non aspettasse due figli, invece di uno. La frase del ragazzo, chiaramente, è scaturita dal fatto che il pancione della ragazza è davvero estremamente gonfio.

Web indignato contro Donnamaria: la reazione della Ramazzotti

Ebbene, questa frase di Edoardo Donnamaria sulla forma fisica di Aurora Ramazzotti ha profondamente indignato gli utenti del web. In molti, infatti, hanno commentato al di sotto di tale intervento reputandolo assolutamente di pessimo gusto. Anche se, molto probabilmente, Edoardo non ci ha messo malizia dietro le sue parole, in molti hanno reputato decisamente fuori luogo fare interventi sulla forma fisica di una donna, per di più in dolce attesa.

Insomma, la maggior parte degli utenti si è scagliata contro Edoardo che, tuttavia, non ha rimosso il commento in questione. Per adesso, Aurora non è intervenuta sulla faccenda e questo sta facendo credere a molti che, probabilmente, neppure lei abbia accolto di buon grado l’uscita infelice di Donnamaria. Non resta che attendere per vedere se ci saranno degli ulteriori commenti sulla faccenda.