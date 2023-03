Uomini e donne, Gemma Galgani cacciata via di casa? Ecco cosa è successo veramente

Nell’ultima puntata di Uomini e donne is è parlato molto di Gemma e Silvio e nella loro discussione è uscito fuori che la dama è stata sfrattata dalla sua abitazione.

Tutto è partito dalla possibilità di entrambi di trascorrere la prima notte assieme, e qui è venuto fuori che la dama di Torino non ha spazio, in quanto ha le stanze piene di scatoloni. Ma perchè? Tina nelle varie discussioni con la rivale ha ipotizzato uno sfratto… Ma qual’è la verità?

Gemma Galgani sfrattata da casa: cosa è successo veramente?

Gemma ha preferito non rispondere a questa domanda, lasciando perdere l’ironia dell’opinionista. Ma il pubblico è curioso di sapere cosa stia accadendo nell’abitazione di Gemma a Torino. La stessa dama ne parla in una nuova intervista sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine.

Ebbene nessuno sfratto per la Galgani, semplicemente dopo aver vissuto per due anni a Roma sta cercando di riprendere in mano la sua vita a Torino. La dama ha fatto sapere che per lei non è stato facile riprendere la sua vita sabauda ma piano piano è pronta a tornare alle sue vecchie abitudini. Proprio per questo motivo non ha voluto invitare Silvio a casa sua, perchè in questo momento il cavaliere non avrebbe avuto la giusta attenzione e accoglienza da parte sua.

La storia con Silvio di Uomini e donne

La conoscenza on Silvio, ha fatto sapere Gemma procede a gonfie vele. Ora, bisogna passare allo step successivo ha fatto sapere la dama ma tutto deve arrivare con calma e sopratutto senza un progetto. Le cose vanno vissute a pieno ma in maniera naturale… Sceglierà di sicuro un abito che rappresenti “un mix tra l’essere seducente e romantico”. Ovviamente non dimentica accessori e profumo, che per lei sono “fondamentali”.

Per conoscersi meglio sceglierebbe “un tipo di musica che possa piacere a entrambi”. Non sa, però, se dopo una prima notte dormirebbe subito con Silvio oppure lascerebbe questo a uno step successivo. “Sono istintiva, spontanea, quindi non sono in grado di rispondere perché dipende da troppi fattori imputabili alla persona, alla situazione e non programmabili”, ha concluso.