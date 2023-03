Roberta Di Padua confessione inedita sul suo lavoro: “Passato colloquio importante” cosa farà

Nel corso dell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, Roberta Di Padua si è lasciata molto andare ed ha fatto delle confessioni inedite sul suo lavoro. La dama non si è mai soffermata troppo sulla sua vita privata e professionale.

A Uomini e Donne cerca l’amore, pertanto, si è sempre limitata a parlare solo di questo. In questa recente intervista, però, ha portato alla luce un lato di sé che forse nessuno conosceva. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco il nuovo lavoro di Roberta Di Padua

Nel corso di una recente intervista sul settimanale di Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha parlato del suo lavoro, cosa che non è solita fare. La dama del trono over del talk show pomeridiano ha svelato che da oltre 13 anni è la segretaria personale di un Consigliere Regionale del Lazio. Si tratta del suo primo lavoro serio e ad oggi non saprebbe immaginarsi in un altro ambiente.

Ad ogni modo, malgrado sia molto appagata dal suo lavoro, la donna ha ammesso di cercare sempre nuovi stimoli. Proprio per tale ragione, qualche mese fa ha fatto un colloquio molto importante che ha taciuto a tutti. Ha studiato tanto per potersi preparare al meglio per questa nuova avventura e, per sua fortuna, le cose sono andate nel verso giusto. Adesso, dunque, Roberta è fiera di dire che inizierà anche un secondo lavoro presso i distretti sociosanitari della sua regione.

Altre confessioni della dama di Uomini e Donne e vita sentimentale

Si tratta di un impegno molto importante e appagante. Roberta Di Padua ha svelato che per lei il lavoro viene al primo posto. Paradossalmente, anche prima di suo figlio. Questo perché se il ragazzo può fare la vita che fa e non gli manca nulla è proprio grazie a sua madre, che lavora tutti i giorni e si impegna molto affinché possa garantire uno stile di vita gradevole e sereno a suo figlio. Nel corso dell’intervista, poi, la donna ha ammesso che il suo sogno sarebbe quello di scendere in politica.

In merito alla sua vita sentimentale, invece, Roberta ha detto che non si può avere tutto dalla vita. In merito agli ultimi accadimenti che si sono verificati a Uomini e Donne, ha speso qualche parola su Riccardo Guarnieri. A tal riguardo, ha detto che secondo lei l’uomo è troppo alla disperata ricerca di una compagna. Questo suo desiderio lo sta spingendo ad andare un po’ dove gli capita.