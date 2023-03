Oroscopo 26 marzo 2023, classifica: Leone curiosi, Acquario tenebrosi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 26 marzo i nati sotto il segno della Bilancia sono molto sicuri di sé. I Gemelli devono essere più decisi se vogliono raggiungere un traguardo

Oroscopo dei primi sei segni

1 Bilancia. In questo momento siete molto padroni delle vostre emozioni e dei vostri desideri. In amore ci sono dei risvolti inaspettati che potrebbe prendere una certa situazione. Nel lavoro è importante essere diretti.

2 Vergine. Siete in un momento molto favorevole sia dal punto di vista emotivo sia professionale. Cercate, però, di non dare nulla per scontato perché questa non è mai una scelta saggia.

3 Ariete. Le stelle sono molto favorevoli, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle buone opportunità in arrivo per voi in ambito professionale, ma dovete essere scaltri.

4 Leone. Siete molto curiosi e pieni di spirito d’iniziativa. Le previsioni dell’oroscopo del 26 marzo vi invitano ad essere un po’ più gioiosi e ottimisti. Imparate a cogliere il buono anche dalle situazioni più provanti.

5 Capricorno. Siete un po’ malinconici in questo periodo. Forse ci sono un po’ di ricordi che pian piano riaffiorano nella vostra mente. Cercate di guardare al presente, però, è questa l’unica cosa che conta

6 Cancro. Ci vuole tempo per riuscire a raggiungere dei traguardi importanti, non siate troppo impaziente. In amore è il momento di aprirvi un po’ di più e di tirare fuori quello che avete dentro.

Previsioni astrali 26 marzo ultimi sei segni

7 Acquario. C’è un’aura di mistero che vi circonda. Questo vi sarà di grande aiuto dal punto di vista sentimentale. Non svelare sin dal primo momento tutte le proprie carte vi sarà di grande aiuto nelle relazioni.

8 Gemelli. L’Oroscopo del 26 marzo vi esorta ad essere più determinati. Se ci tenete davvero a qualcosa, lottate fino in fondo per ottenerla. Se volete riprendere in mano la vostra vita è necessaria una scossa.

9 Scorpione. Le stelle vi invitano a vivere un po’ di più alla giornata. Spesso amate fare progetti, ma ricordate che le cose migliori accadono quando non le si aspettano e sono improvvise.

10 Pesci. Giornata un po’ stressante dal punto di vista emotivo. Siete un po’ vittime delle vostre stesse emozioni. Cercate di distaccarvi da tutto quello che non vi fa bene e non vi crea uno stimolo positivo.

11 Sagittario. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma è necessario avete pazienza. Ricordatevi che tutto può succedere e non è necessario forzare troppo le situazioni per riuscire ad ottenere ciò che volete. Tempo al tempo.

12 Toro. Siete un po’ tesi. Cercate di approfittare di questo giorno libero per prendervi un po’ di tempo per voi stessi e per le persone a cui tenete. Se non siete lucidi sarà difficile prendere decisioni importanti.