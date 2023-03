Milly Carlucci nei guai, la finale di Ballando con le stelle “truccata”: interviene il Governo

Si continua a parlare della finale di ballando con le stelle, e della vittoria di Luisa Costamagna. Subito dopo la proclamazione si è alzato un vero e proprio polverone contro Milly Carlucci in quanto in tanti hanno visto stranezze…

Le modalità del televoto che hanno permesso alla giornalista di salire sul gradino più alto del podio sono state messe in discussione. Della vicenda se ne è persino interessato il governo, dopo che il Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi hanno presentato ricorso. Per questo motivo dalla prossima edizione cambia tutto

Ballando con le stelle, interviene il Governo: dalla prossima edizione tutto cambia

Nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, la Rai dovrà rendere pubblici gli atti relativi ai voti. L’accusa, per il talent show che vede alla guida Milly Carlucci, era stata quella di gara compromessa. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del consiglio ora ha ritenuto legittimo il ricorso presentato da Codacons e dall’ Associazione Utenti dei Servizi Radiotelelevisivi.

Terminata l’edizione i due enti avevano chiesto alla conduttrice e tutta la produzione di avere accesso ai voti e di controllare il tutto. Stando ai rumors pare che in un primo momento la Rai si sia rifiutata di far fare questi controlli per il semplice motivo di sentirsi attaccata. Il governo tuttavia ha ritenuto fondato il ricorso e ha chiesto alla Rai di intervenire.

Cosa pensa realmente il pubblico da casa

Il parere del pubblico sulla vittoria di Luisa Costamagna era del tutto negativo fin dall’inizio. Infatti, per i telespettatori la vittoria sarebbe dovuta essere di Alessandro Egger.

La volontà popolare è poi stata ribaltata dai voti della giuria, che ha votato in blocco per Luisella Costamagna. L’unica a non aver votato per la giornalista è stata Selvaggia Lucarelli che alla fine anche lei si è scontrata pesantemente contro la conduttrice.