Amici 2023, clamoroso spoiler di Maria De Filippi: per qualcuno finisce malissimo

Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023 Si tratta del secondo appuntamento con il serale, e proprio per questo motivo c’è tanta attesa da parte dei fan.

Come tutti sanno la puntata è stata registrata l’altro ieri e grazie a qualche talpina si uò sapere cosa è accaduto nella puntata in questione.

Anticipazioni Amici 2023, puntata del 25 marzo: chi lascia la scuola

Dalla pagina Amici News si legge che ci saranno due eliminazioni tra gli allievi. Stando agli spoiler in studio per la “parte comica” arriva Enrico Brignano. Dopo il breve siparietto comico dell’attore, si passa alle gare. Si parte come sempre con il sorteggio della busta per decidere quale squadra inizia a giocare. Le anticipazioni dicono che ad aprire le danze siano gli allievi di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che scelgono di sfidare la squadra di Zerbi-Celentano.

A perdere sono questi ultimi e al ballottaggio vanno Piccolo G, Aaron e Isobel. Ma Piccolo G è il primo eliminato della serata.

Nel corso della seconda sfida invece è la volta ancora di Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo. Questa volta ad avere la peggio sono i ragazzi della Cuccarini. Al ballottaggio finiscono Angelina, Cricca e Samu. Cricca è il primo candidato all’eliminazione. Poi si passa alla terza sfida e in questo caso Rudy e Alessandra si scontrano con il team Arisa – Raimondo Todaro. Perdono ancora Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Al ballottaggio finiscono Gianmarco, Aaron e Ramon. Gianmarco è il secondo candidato all’eliminazione. Il ballottaggio finale è tra Gianmarco e Cricca.

Il successo del noto talent di Canale 5

Sono più di venti anni che Amici va in onda su Canale 5. E’ cambiato il nome del talent ma il successo per Maria De Filippi è sempre lo stesso. La presentatrice è riuscita a portare sulla rete ammiraglia un programma che negli anni ha formato grandi talenti, sia nell’ambito della recitazione, del ballo e della musica. Chi porterà a casa la vittoria quest’anno?Amici