Isabella e Fabio di Uomini e Donne spariti, ci sono problemi tra i due? Cosa succede

Vi ricordate di Isabella Ricci e Fabio Mantovani? I due lasciarono Uomini e Donne un po’ di tempo fa e, a distanza di qualche mese, sono convolati anche a nozze. I due annunciarono di volersi trasferire a Dubai per vivere sei mesi all’anno in un posto più caldo.

Il loro intento è sempre stato quello di godersi gli anni di vita che gli restano in totale serenità e armonia. Ad ogni modo, in queste ore sul web è scoppiato il caos in quanto i due sono assolutamente spariti dalla circolazione. Cosa succede? Vediamo nel dettaglio quello che è emerso.

Perché Isabella e Fabio sono spariti?

Isabella e Fabio sono spariti dai social. Sono alcuni mesi che i due non appaiono più su Instagram in reciproca compagnia. Questo ha fatto sorgere molti sospetti ai telespettatori della trasmissione. Alcuni hanno ipotizzato che tra loro possa essere successo qualcosa o che forse avessero deciso di prendersi una pausa di riflessione, o addirittura lasciarsi. I diretti interessati, però, non sono intervenuti sulla faccenda, anche perché non sono attivi sui loro rispettivi account da diverso tempo.

Qualche informazione in più sulla faccenda è stata data sulla pagina dedicata alle anticipazioni del talk show pomeridiano. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha rivelato che, effettivamente, è molto strano che i due siano totalmente spariti dalla circolazione da alcuni mesi. Ad ogni modo, pare che tra loro non sia in atto nessuna crisi, tuttavia, al momento non si troverebbero nella stessa nazione.

Ricci e Mantovani temporaneamente separati: che succede

Stando a quanto emerso dai social, infatti, sembra che Isabella e Fabio si siano momentaneamente separati. I due ex volti di Uomini e Donne, a causa di alcune vicissitudini, risiederebbero momentaneamente in due nazioni diverse. Isabella, infatti, si trova a Dubai, mentre Fabio è dovuto tornare in Italia. La cosa importante, però, è innanzitutto che i due stiano bene.

Isabella e Fabio non hanno alcun problema di salute, almeno secondo quanto trapelato da questa segnalazione. Inoltre, tra loro non ci sarebbe alcun problema di coppia. La cosa strana, però, è che soprattutto la dama sia sparita e non aggiorni i suoi fan di Instagram da troppo tempo. Non resta che attendere, dunque, per vedere se e come i diretti interessati decideranno di intervenire sulla faccenda.