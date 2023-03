Uomini e donne, Desdemona torna a parlare della sua “cacciata” e spiega perchè non ha querelato la De Filippi

Desdemona Balzano si è espressa nelle scorse ore con un’intervista fiume concessa a Fanpage riguardo agli ultimi eventi di cui è stata protagonista a Uomini e Donne. Le scene andate in onda hanno del clamoroso: Maria De Filippi ha infatti deciso di cacciare l’ormai ex dama dalla trasmissione dopo che Armando Incarnato ha scelto di smascherarla, portando in studio audio e chat molto compromettenti.

Le prove portate in studio dal cavaliere hanno messo in grande difficoltà la dama tanto che alla fine si è trovata costretta ad abbandonare il programma. Come è noto a tutti, la donna ha poi denunciato Armando, Gianni e Alessandro per aver reso pubblica una loro conversazione privata. In questa occasione Desdemona ha raccontato il perchè invece nn ha deciso di querelare Maria e tutta la redazione.

Le accuse a Desdemona Balzano: perchè è stata cacciata dalla De Filippi

Le prove presentate da Incarnato in trasmissione fanno riferimento ad una serie di esternazioni della donna al di fuori del programma, dove la diretta interessata si è accordata con il suo manager rispetto al comportamento che avrebbe dovuto tenere in trasmissione. Nel dettaglio Desdemona si stava muovendo in un certo modo all’interno del dating show per potersi mettere in mostra e per avere una chance di partecipare all’Isola dei Famosi e/o al GF Vip.

Grazie alla partecipazione a Uomini e donne e visto il suo lavoro da attrice, il programma di Canale 5 le avrebbe dato anche una grande possibilità per farsi notare. Insomma, queste sarebbero le frasi incriminati e rese pubbliche dal cavaliere napoletano. Desdemona ha deciso di querelare Incarnato per aver portato tali prove in studio ma ha anche denunciato Gianni per aver ascoltato e riportato davanti alle telecamere una conversazione privata senza il suo consenso. Infine, nel mirino è finito anche Alessandro,ex cavaliere colpevole di aver diffuso questo messaggio.

La dichiarazione di Desdemona a Fanpage

L’ex dama ha avuto l’opportunità di raccontare cos’è accaduto subito dopo essere stata allontanata, specificando di non avere di fatto nulla contro Maria De Filippi. Infatti, ha spiegato che ha accettato la scelta della conduttrice e proprio per questo motivo non ha agito legalmente contro di lei e la redazione.

Se Maria De Filippi ha ritenuto che non dovessi stare in studio, va bene. La rispetto, e infatti non l’ho querelata. Non ho querelato nemmeno la redazione e la Fascino. Rispetto agli audio, si tratta dello stralcio di una telefonata privata fatta con Alessandro Schiavone che è stata registrata.”