Belen Rodriguez incinta? Lei finalmente rompe il silenzio: “Ne aspetto due…” (FOTO)

In questi giorni non si è fatto altro che parlare della possibilità che Belen Rodriguez potesse essere incinta. A generare questo sospetto erano stati alcuni strani movimenti social della showgirl, e non solo.

Anche la sua mancata partecipazione ad una delle ultime messe in onda de Le Iene aveva generato un campanello di allarme. Ad ogni modo, dopo tanti rumor, è stata la diretta interessata a rompere il silenzio sulla faccenda.

Belen svela se è incinta oppure no

Belen Rodriguez ha appena pubblicato un post su Instagram in cui ha risposto a tutti i rumor circolati in questi giorni in merito all’ipotesi che possa essere incinta. La donna ha pubblicato una serie di scatti in cui è in compagnia ad alcuni collaboratori. In tutte queste foto, sia la protagonista sia una persona che lavora insieme a lei hanno sfoggiato un pancino alquanto sospetto.

Guardando con attenzione la foto, però, è possibile subito capire che i due abbiano messo qualcosa al di sotto del maglioncino per simulare una gravidanza. Belen, allora, ha aggiunto anche una didascalia in cui ha scritto di non aspettare un figlio, ma di aspettarne due. Successivamente, poi, onde evitare qualunque tipo di equivoco con il pubblico, ha specificato che tutte quelle circolate in questi giorni erano fake news. (Continua dopo il post)

La Rodriguez ironizza sulla faccenda

Insomma, a quanto pare, Belen Rodriguez non è incinta del terzo figlio. Contrariamente a quanto accaduto in passato sul suo conto, stavolta è stata la diretta interessata a rompere il silenzio sulla faccenda e a chiarire come stiano le cose. Belen non ama essere al centro dei gossip e, soprattutto, non è solita replicare alle polemiche e a tutte le notizie che circolano sul suo conto.

Ad ogni modo, stavolta ha sentito l’esigenza di farlo e di spegnere, una volta per tutte, i rumor sul suo conto. C’è da dire, però, che l’ipotesi di una gravidanza non sia totalmente da escludere per Belen. La donna, infatti, ha sempre ammesso di voler allargare la famiglia insieme a Stefano De Martino. Questo, però, non sembra essere il momento per lei di dare alla luce un terzo figlio. Non resta che attendere per vedere se ci saranno dei cambiamenti a riguardo.