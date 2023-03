Uomini e Donne, Teresa Cilia operazione chirurgica, web sbotta: “Ti stai trasformando” (FOTO)

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha ceduto alla chirurgia estetica ed ha dato luogo ad un’operazione molto importante. Da quando il suo matrimonio con Salvatore Di Carlo è giunto al capolinea, la giovane sta riprendendo in mano la sua vita.

Poco alla volta, partendo dalle piccole cose, fino ad arrivare a quelle un po’ più impegnative, si sta dedicando di più a se stessa. Ebbene, proprio a proposito di questo, la donna ha deciso di modificare alcune parti del suo corpo. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco l’operazione chirurgica fatta da Teresa Cilia

L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia ha effettuato recentemente un’operazione chirurgica al seno. Nello specifico, la donna è ricorsa alla mastoplastica additiva aumentando il volume del suo decolleté. Prima d’ora, la giovane ha effettuato anche altri trattamenti e piccoli ritocchini che, tuttavia, non hanno modificato molto il suo aspetto esteriore. L’intervento al seno, invece, l’ha cambiata, e non poco.

Proprio per tale ragione, alcuni utenti del web hanno sbottato contro di lei accusandola di esagerare. Poco alla volta, infatti, si sta trasformando completamente in un’altra persona. Teresa non è assolutamente d’accordo con questa disamina, sta di fatto che ha accusato la persona che ha scritto questo commento di essere davvero esagerata. Ad ogni modo, dopo aver replicato a questa polemica, la giovane ha svelato come sta adesso.

L’ex tronista di Uomini e Donne messa in difficoltà: che succede

Dopo l’operazione chirurgica, Teresa Cilia sta poco alla volta riprendendosi. Adesso sembra stare decisamente meglio e, tra non molto, potrà tornare a muoversi e a condurre la sua vita nella più totale libertà. In questi giorni, però, l’ex tronista di Uomini e Donne sta facendo i conti anche con un’altra questione parecchio incresciosa. Nello specifico, un utente ha insinuato di vederla un po’ troppo rotondetta, arrivando ad ipotizzare che possa essere incinta.

Queste insinuazioni, però, hanno toccato molto Teresa poiché, chi la segue da un po’ di tempo, sa perfettamente che la giovane ebbe un problema di salute molto grave per cui le fu detto che non avrebbe mai potuto avere dei figli. Per tale ragione, la ragazza si è molto risentita ed ha invitato tutte le persone a non fare questo genere di domande ad una donna, perché potrebbero provocare un certo malessere.