Chiara Ferragni co-conduttrice fissa di Amadeus a Sanremo 2024? La sua risposta

Sull’ultimo numero del magazine Chi è stata sganciata una piccola bomba che riguarda Chiara Ferragni e Sanremo 2024. Nello specifico, pare che Amadeus sia rimasto così piacevolmente colpito dalla sua performance di quest’anno, al punto da farle una proposta.

Il conduttore, infatti, vorrebbe avere Chiara al suo fianco per tutte e cinque le serate della prossima edizione dell’evento canoro più atteso dell’anno. Come risponderà l’influencer? Vediamo nel dettaglio quello che è emerso.

La proposta di Amadeus a Chiara per Sanremo 2024

Circola l’ipotesi secondo cui Chiara Ferragni possa diventare la co-conduttrice fissa di Amadeus durante il Festival di Sanremo 2024. Stando a quanto emerso dal magazine diretto da Alfonso Signorini, pare proprio che il direttore artistico della competizione canora abbia apprezzato tantissimo il modo in cui Chiara si sia comportata sul palco del teatro Ariston. Inoltre, c’è da dire che le serate in cui lei ha presenziato hanno registrato un numero di ascolti notevole.

Nel bene e nel male, dunque, la presenza di Chiara a Sanremo ha generato molto clamore e attenzione. Per tale motivo, Amadeus pare abbia chiesto alla donna di tornare ad assisterlo anche il prossimo anno, ma non solo nella serata di apertura e in quella di chiusura, ma anche in tutte le altre. Si tratterebbe di un impegno molto importante per Chiara, ma accetterà? Stando a quanto emerso sembra che la donna sia più propensa per il no.

La Ferragni declina l’invito? Cosa è emerso

Chiara Ferragni, infatti, non sembrerebbe essere molto intenzionata ad accettare la proposta di Amadeus di presentare il Festival di Sanremo 2024 insieme a lui per tutte e cinque le serate. Il motivo, in realtà, è estremamente semplice e anche comprensibile. Vero è che la donna si è comportata molto bene sul palco del teatro Ariston, tuttavia, questo non è ciò che lei fa di mestiere.

Per tale ragione, reiterare questo avvenimento potrebbe rivelarsi un vero e proprio flop per l’immagine di Chiara. Sanremo, probabilmente, ne trarrebbe vantaggio in quanto il pubblico seguirebbe il programma anche spinto dalla curiosità di vedere cos’altro si inventerebbe la giovane per catturare l’attenzione degli spettatori. D’altro canto, però, l’immagine dell’influencer potrebbe risentirne a causa di un flop. Inoltre, c’è da dire che Sanremo ha procurato anche molto stress a Chiara, pertanto, è molto più probabile che declini piuttosto che accetti, ma tutto può succedere.