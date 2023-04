Oroscopo 2 aprile 2023, classifica: Vergine soddisfatti, Pesci altalenanti

Secondo le previsioni dell‘oroscopo del 2 aprile, i Bilancia sono favoriti, mentre i Gemelli dovrebbero cogliere al volo delle occasioni senza pensarci troppo

Oroscopo dei primi sei segni

1 Bilancia. Se siete alla ricerca di un cambiamento o di una svolta nella vostra vita, questo è il momento giusto. Osate e non abbiate paura delle conseguenze. La fortuna vi assiste, ma tenete gli occhi sempre aperti.

2 Scorpione. Novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Non siate troppo pensierosi e cogliete al volo l’attimo. Giornata molto produttiva per quanto riguarda i liberi professionisti.

3 Sagittario. Buon momento per iniziare un nuovo percorso o una nuova attività. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, quindi, cercate di tenere gli occhi bel aperti. In amore si accettano colpi di testa.

4 Acquario. Le previsioni dell’oroscopo del 2 aprile vi invitano ad essere più risoluti. Spesso tendete a farvi un po’ troppi problemi e questo non è certamente un bene. Giornata interessante in amore.

5 Cancro. L’amore è alle porte. Specie i single potrebbero rimanere piacevolmente colpiti da una persona speciale. In ambito professionale, invece, è necessario mettere a posto alcune situazioni in sospeso.

6 Vergine. Siete molto soddisfatti di alcuni traguardi raggiunti. Cercate di non prendervi troppo sul serio e accettate anche le critiche, ma solamente se si riveleranno costruttive per la vostra crescita.

Previsioni 2 aprile degli ultimi sei segni

7 Pesci. Alti e bassi in amore e nel lavoro. Cercate di mettere da parte l’orgoglio, specie in ambito sentimentale. Cogliete al volo delle occasioni e non soffermatevi troppo sulle conseguenze, ma guardate al presente.

8 Gemelli. Ci sono delle occasioni in arrivo in ambito professionale, coglietele al volo. Non soffermatevi troppo su quello che pensano gli altri e ricordate che la cosa migliore è avere stima di se stessi.

9 Ariete. Siete un po’ troppo intransigenti e questo potrebbe portarvi ad inimicarvi alcune persone. L’Oroscopo del 2 aprile vi esorta a mantenere la calma e a non esplodere alla minima provocazione.

10 Toro. Siete un po’ in balia delle emozioni. Il vostro cuore vi sta spingendo verso una direzione, mentre la vostra mente vi porta altrove. Cercate di adoperare una via di mezzo se non volete incappare in errori.

11 Leone. Le stelle vi invitano a tenere duro e a non prendere sotto gamba i desideri del partner. Ricordate che in amore è sempre importante venirsi in contro per poter andare avanti insieme.

12 Capricorno. Ci sono delle faccende da mettere a posto. La domenica solitamente è un giorno che non apprezzate particolarmente. Ad ogni modo, cercate di risollevarvi il morale facendo qualcosa per voi stessi.