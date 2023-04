Masterchef, Enrico Franco il vincitore ammette: “Ho fatto un grave sgarro ad Antonino Cannavacciuolo, ma non volontariamente”

MasterChef Italia è uno dei talent show culinari più amati e seguiti del panorama televisivo italiano, dove giovani aspiranti chef si sfidano in prove culinarie sempre più complesse, sotto lo sguardo attento dei giudici: i celebri chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo.

Nella recente edizione del programma, il vincitore è stato Enrico Franco, un giovane chef con un’aria sbarazzina e un baffetto simpatico che ha conquistato il pubblico con le sue prelibatezze culinarie. Tuttavia, durante un’intervista su Radio Deejay con Alessandro Cattelan, Edoardo Franco (non parente del vincitore) ha confessato di aver fatto uno scherzo involontario ad Antonino Cannavacciuolo durante una puntata.

MasterChef Italia, Edoardo: “Non dovevo proprio fare questo errore con Antonino Cannavacciuolo”

Come sanno i fan del programma, Cannavacciuolo ha l’abitudine di pronunciare la celebre frase “Benvenuti a MasterChef” all’inizio di ogni episodio. Ma in una puntata, Edoardo Franco ha rubato il posto al giudice, esclamando la frase prima di lui. Tuttavia, Franco ha ammesso di averlo fatto senza rendersene conto, in un momento di flusso di coscienza.

Durante l’intervista, Franco ha anche parlato dei cambiamenti nella sua vita dopo la vittoria di MasterChef, raccontando che inizialmente non riusciva a credere di aver vinto e che ha avuto bisogno di una “pizza in faccia” da parte dei suoi parenti per capirlo. Ha anche rivelato che tenere a bada suo padre è stato difficile, dato che sapeva in anticipo come sarebbe finita la gara grazie alla registrazione del programma.

In ogni caso, l’episodio del dispetto involontario di Franco a Cannavacciuolo ha suscitato interesse e curiosità tra i fan del programma. Molti hanno commentato l’accaduto sui social network, evidenziando l’umorismo e la leggerezza con cui Franco ha raccontato l’episodio.

Resta comunque evidente che i partecipanti a un talent show, anche se diventano famosi, rimangono persone comuni e possono commettere errori come chiunque altro.