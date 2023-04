Uomini e donne anticipazioni: Lavinia Mauro ha scelto il suo Alessio

Da poco è terminata una nuova registrazione di Uomini e donne. Grazie alle anticipazioni circolate in rete da Lorenzo Pugnaloni possiamo dire nel dettaglio cosa è successo e soprattutto chi ha scelto Lavinia.

La giovane dopo sette mesi ha terminato il suo percorso al trono classico scegliendo il suo futuro fidanzato. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta a Uomini e donne

Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta. Dopo circa sette mesi trascorsi negli studi di Uomini e Donne alla ricerca del ragazzo giusto, la tronista ha preso una decisione definitiva. La Mauro ha deciso di terminare il suo percorso con Alessio Corvino e lui le ha risposto di si.

Ora si spera nel “vissero felici e contenti…” e che la coppia possa durare e non sciogliersi come neve al sole dopo pochi giorni di frequentazione lontana dalle telecamere televisive. Ora non resta che attendere la puntata in onda su Canale Cinque in cui sarà trasmessa. Nulla da fare dunque per Alessio Campoli che il pubblico di Uomini e Donne conosce da tempo

Uomini e Donne: Lavinia Mauro, stima sia per Alessio Corvino sia per Alessio Campoli.

Solo pochi giorni fa quando Lavinia ha annunciato di essere pronta al grande passo aveva fatto sapere di aver avuto la fortuna di conoscere due bei ragazzi. Ho avuto la fortuna di fare un percorso con due ragazzi d’oro, con alti e bassi, ho una grande stima per entrambi”.

Come in molti sanno durante il percorcorso del trono di Lavinia, su Corvino sono giunte alcune segnalazioni curiose. In particolare c’è chi ha sussurrato che il corteggiatore, mentre cercava di conquistare la Mauro, frequentava anche la sua ex. Su tali indiscrezioni è intervenuto il diretto interessato che ha smentito i rumors.