Anticipazioni Un posto al sole: una scoperta shock cambia tutto

Gli appassionati di Un posto al sole sono molto curiosi di sapere cosa accadrà nei prossimi episodi dato che le anticipazioni ci fanno sapere che non mancheranno colpi di scena davvero clamorosi.

Nel dettaglio Marina si troverà costretta a lasciare Napoli, questo suo allontanamento porterà il Ferri ad avvicinarsi pericolosamente a Lara. Ma non solo una scoperta shock da parte di Rosella cambierà le sorti di sua madre.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina va via da Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole le anticipazioni ci fanno sapere che Marina è davvero in crisi. La donna lascerà la città e volerà via a Londra da sua figlia. Questo suo allontanamento però porterà la Martinelli a guadagnare terreno con il Ferri. La Martinelli sta portando avanti il suo piano e purtroppo tutto procede come lei desidera.

Roberto intanto inizia ad avere qualche dubbio. L’imprenditore capisce che così facendo sta perdendo di nuovo la donna della sua vita. Cosa deciderà di fare?

Rossella farà una scoperta shock

Largo spazio anche a Silvia. La Giordano è sull’orlo del fallimento e deciderà di accettare la proposta di Alberto, ovvero di diventare soci al 50 %. La madre di Rossella informerà Nunzio, Samuel e Diego che inizieranno a temere di perdere il posto di lavoro.

Rossella venuta a conoscenza della situazione, inizierà ad indagare provando a cercare una soluzione ai guai di sua madre. E proprio mentre farà delle ricerche si troverà di fronte ad una scoperta shock che potrebbe cambiare le sorti del Caffè Vulcano.

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere anche che Diego e Nunzio sono convinti che sia stato Alberto a boicottare il caffè Vulcano. Per questo motivo proveranno a convincere Silvia a non cedere le sue quote, ma a quanto pare a nulla serviranno i loro consigli.