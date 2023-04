Caos a Domenica In, Mara travolta dagli insulti: battutacce su Calà, Boldi perde l’apparecchio in diretta

Anche oggi Mara Venier è andata in onda con il suo programma domenica. Tanti ospiti e tanta attesa per la presenza di Gerry Calà che dopo l’infarto avuto poche settimane fa ha deciso di raccontarsi nel salotto della sua ex compagna.

Proprio per questo motivo sono piovuti sui social una serie di insulti e critiche sia alla Venier che allo stesso musicista. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Domenica In: battutacce su Mara e Gerry Calà

Nella puntata di Domenica In in onda il 2 aprile largo spazio a Gerry Calà. Il regista è reduce da un’operazione a causa di un infarto. e come detto in precedenza ha deciso di raccontarsi nel salotto della sua ex moglie.

Una parte del pubblico si è riversato su Twitter, criticando le scelte della conduttrice veneta. Tutto è partito da uno sfogo personale di Mara Venier che rivolgendosi a coloro che in rete scrivono cattiverie sul suo conto e sul marito Nicola Carrar ha voluto precisare alcune cose.

Nello specifico Mara ha detto che è inutile criticarla e mettere zizzania nel rapporto tra lei e suo marito Nicola. Lei e Gerry sono molto amici e nonostante il loro matrimonio è finito ad oggi si vogliono un bene immenso.

Massimo Boldi perde l’apparecchio acustico in diretta

Ad un certo punto, in studio sono giunti Ezio Greggio, Christian De Sica e Massimo Boldi che hanno salutato Jerry Calà e si sono avventurati in una serie di gag improvvisate. In certi momenti ha regnato il caos. Calà voleva cantare Maracaibo, con la Venier ma non ci è riuscito poi dopo poco ha iniziato a cantare da solo. Ad un certo punto si è aggiunto anche Boldi che dopo aver suonato alla batteria ha parso l’apparecchio acustico. “Mara è successo un casino, ho perso l’apparecchio nel suonare”, ha riferito l’attore.