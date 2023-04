Federico e Carola a Verissimo, lui confessione scioccante: violenze domestiche e grande annuncio

Nel corso della puntata del 2 aprile di Verissimo tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sono stati anche Carola Carpanelli e Federico Nicotera. Nel corso del dibattito con la conduttrice, però, sono stati toccati dei punti molto delicati.

I due hanno iniziato parlando del loro rapporto e della loro splendida storia d’amore. In seguito, però, Silvia è entrata un po’ più nello specifico facendo delle domande molto private a Federico, il quale ha fatto confessioni inedite sulla sua famiglia.

Le confessioni scioccanti di Federico Nicotera

Federico e Carola di Uomini e Donne sono stati intervistati da Silvia Toffanin nella puntata di domenica 2 aprile di Verissimo. I due hanno raccontato come stia procedendo la loro relazione e sono apparsi estremamente complici e felici. Durante il dialogo, però, sono stati toccati degli argomenti anche molto sensibili. Ad un certo punto, infatti, Silvia ha chiesto a Federico se gli andasse di parlare del delicato tema che riguarda la sua infanzia e adolescenza.

L’ex tronista ha detto di sì ed ha fatto delle confessioni alquanto scioccanti. Nello specifico, ha raccontato che sua madre è stata vittima di violenze domestiche da parte di suo marito, ovvero, il papà di Federico. Il giovane ha spiegato di aver vissuto dei momenti davvero brutti e difficili. Vedere sua madre soffrire così tanto, sia mentalmente sia fisicamente lo ha distrutto.

Federico e Carola fanno un annuncio a Verissimo

Ad un certo punto, però, la situazione è divenuta così insostenibile, al punto che tutta la famiglia ha deciso di sporgere denuncia contro quell’uomo così violento. Ebbene, da quel momento in poi, il padre di Federico è stato allontanato e tuta la famiglia è tornata a vivere. Si è trattato di un momento molto complicato, durante il quale Nicotera ha sempre cercato di sostenere sua madre e le sue due sorelle.

Nel corso dell’intervista a Verissimo, poi, Federico e Carola hanno fatto anche un annuncio. Dpoo aver spiegato di essere innamoratissimi l’uno dell’altra. I due hanno fatto un annuncio. Nello specifico, infatti, hanno svelato di aver preso casa insieme e di essere già andati a convivere. I due vivono in due luoghi troppo distanti, pertanto, questa è stata per loro una scelta assolutamente necessaria. Pertanto, d’ora in avanti vivranno insieme in un appartamento che ha scelto Federico. Non resta che attendere per vedere come evolverà la loro storia.