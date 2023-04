GF Vip 7 anticipazioni, finale con squalifica a sorpresa! Colpo di scena: ecco chi non vincerà

Il GF Vip 7 sarà ricordato come l’edizione con più squalifiche di tutti, ma il 3 aprile 2023, durante la serata della finale, assisteremo a qualcosa di veramente inedito: la squalifica di un finalista in diretta e a pochi passi dalla vittoria! Questo almeno è quanto trapela in rete…

Anticipazioni GF Vip 7 finale: in arrivo una squalifica?

Mancano pochissime ore a l’attesa finale del GF Vip 7, che chiuderà il sipario su una delle edizioni più brutte nella storia del programma, contrassegnata da atti di bullismo, linguaggio scurrile, televoti flash per escludere questo o quell’altro concorrente e una pioggia di squalifiche come non se n’erano mai viste prima in tutte le edizioni del reality.

Tanti provvedimenti che hanno visto l’intervento diretto anche di Pier Silvio Berlusconi che si è trovato costretto a dettare regole rigidissime.

Lunedì 3 aprile 2023 però, proprio durante la serata della finale, potrebbe accadere qualcosa di davvero impensabile e che non si era mai visto prima d’ora: la squalifica in diretta di un finalista. Ma cosa accadrà nello specifico? Ecco cosa hanno rivelato i rumors nelle ultime ore.

Edoardo Tavassi a rischio squalifica: ecco chi potrebbe vincere il reality

Stando a quanto scritto da diversi portali di gossip, Edoardo Tavassi, a causa di nuovi atti di bullismo fatti nei confronti di Nikita Pelizon, che tra l’altro hanno fatto arrabbiare pure Milena Miconi, potrebbe essere squalificato proprio durante la serata del 3 aprile 2023. Il suo atteggiamento, infatti, ha fatto infuriare parecchio gli spettatori, tanto che in molti si sono riversati sui social per chiederne la squalifica immediata.

D’altronde il gieffino è stato ripreso anche da Signorini pochi giorni fa, quando si è scontrato pesantemente con Micol. Ovviamente, al momento precisiamo che si tratta solo di voci di corridoio e quindi non possiamo dare nulla per scontato. Intanto, i bookmacker parlano chiaro: la vittoria è decisamente tutta per Oriana.