GF Vip, i concorrenti traggono le somme prima della finale: verità scomode e ultime riflessioni

Nel corso della puntata di questa sera del GF Vip, lunedì 3 aprile, scopriremo il nome del vincitore di questa settima edizione e i concorrenti stanno traendo le somme di questa avventura a un passo dalla finale. I vipponi si sono detti in faccia tutto quello che pensano reciprocamente e non solo.

Ci sono stati anche dei momenti di sfogo, in cui alcuni protagonisti si sono mostrati particolarmente pensierosi per la fine di questa lunga e splendida avventura. Vediamo, dunque, tutti i commenti a caldo prima del grande momento conclusivo.

I commenti dei concorrenti prima della finale del GF Vip

Dopo quasi sette mesi, il GF Vip giunge al gran finale e questa sera i concorrenti scopriranno il nome del vincitore di questa edizione. In gioco ci sono i cinque finalisti già decretati, ovvero: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. A rischio eliminazione, invece, troviamo Milena Miconi e Alberto De Pisis. A un passo dal momento conclusivo, i concorrenti hanno fatto un gioco in cui si sono detti tutto quello che pensano l’uno dell’altra.

Oriana è stata chiamata ad esprimere un parere su Nikita. La giovane ha detto che, malgrado le incomprensioni, ha visto un cambiamento favorevole nella Pelizon, pertanto, ha ammesso che sbagliare sia umano per tutti. Nikita, invece, ha parlato di Tavassi, ed ha detto di averlo reputato spesso inopportuno con le sue uscite. Giaele, poi, si è rivolta a Micol ed ha ammesso di sentirsi molto legata a lei.

Dubbi su Micol e paure di Oriana

Le due hanno legato sin dal primo momento in cui l’Icorvaia è entrata in casa, tuttavia, ci sono stati dei momenti di incertezza. Giaele ha detto che in un periodo ha visto Micol particolarmente fredda, senza comprenderne il motivo. Milena, poi, ha speso delle parole su Alberto ed ha ammesso di aver apprezzato i suoi tentativi di capirla. Malgrado questo, però, ci sono ancora dei lati che non ha compreso appieno.

Infine, Alberto ha speso parole positive su Giaele, dipingendola come una ragazza a primo impatto un po’ superficiale ma poi, conoscendola meglio, emerge il suo aspetto più umano e altruista. I concorrenti del GF Vip, dunque, si sono lasciati andare a delle riflessioni a un passo dalla finale del programma. Specie Oriana è apparsa piuttosto triste e malinconica per la conclusione di questo percorso. Adesso non resta che attendere la puntata di stasera per scoprire chi sarà il vincitore.