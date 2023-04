Mediaset comunicato stampa sul GF Vip: com’ è andata questa edizione e decisioni sul futuro

In queste ore, Mediaset ha diramato un comunicato stampa ufficiale sul GF Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini questa sera giungerà al termine e sarà proclamato il vincitore di questa settima edizione.

Essa è stata un’edizione molto complicata, specie perché sono stati davvero tanti gli episodi che hanno generato un certo sgomento, anche nei piani alti di Mediaset. Ad ogni modo, cosa pensa davvero l’azienda di tutto quello è accaduto? Ecco cosa è stato scritto.

Il comunicato stampa di Mediaset sul GF Vip

Il comunicato stampa ufficiale di Mediaset sul GF Vip trae le somme di questa discussa edizione. Nello specifico, infatti, i vertici dell’azienda ci hanno tenuto a ringraziare calorosamente Alfonso Signorini per il suo impegno e la sua dedizione alla trasmissione. Inoltre, si è parlato anche di ascolti. Ebbene, malgrado le tante polemiche, l’edizione di quest0anno del reality show pare sia stata tra le più viste e seguite degli ultimi anni.

A dare moltissime soddisfazioni sono anche i risultati inerenti le riproduzioni video che sono state effettuate sul GF Vip. Nello specifico, infatti, pare che siano stati più di 600 milioni i video visti inerenti il programma. I dati inerenti gli ascolti rivelano che il programma ha superato 2.6 milioni a puntata , nello specifico, con 2.641.000 spettatori, con uno share che aumenta notevolmente tra i più giovani. Insomma, risultati di cui l’azienda deve necessariamente andarne fiera.

Cosa cambierà dal prossimo anno

Dopo aver fatto i doverosi ringraziamenti al GF Vip mediante il comunicato stampa, Mediaset ci ha tenuto ad essere molto chiara su un altro aspetto. Nello specifico, infatti, a partire dal prossimo anno ci saranno delle modifiche per quanto riguarda i contenuti che saranno mandati in onda nel programma. Onde evitare che si ripetano problemi come quelli accaduto quest’anno, infatti, il reality show dovrà acquisire una linea molto più ferrea.

Non saranno tollerate scostumatezze e comportamenti errati. Questo, dunque, implica la necessità di tornare ad un regime molto più severo e autorevole. Per quanto riguarda la conduzione, invece, anche il prossimo anno il GF Vip sarà nelle mani di Alfonso Signorini. Le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, invece, dovrebbero lasciare il posto a volti più giovani. In lizza ci sono le ex gieffine Giulia Salemi e Soleil Sorge. La messa in onda dell’ottava edizione del reality è prevista per settembre.