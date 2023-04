GF Vip, Nikita Pelizon vince: le prime parole dopo la proclamazione

Nikita Pelizon ha vinto l’edizione numero 7 del GF Vip. Nel corso della puntata di ieri del reality show, infatti, Alfonso Signorini ha fatto la proclamazione e la giovane è riuscita a battere all’ultimo televoto Oriana Marzoli.

I partecipanti di questo reality show che erano presenti in studio sono rimasti a festeggiare fino a tarda notte. Nikita, però, è riuscita a trovare un momento per riprendere in mano il suo telefono e mandare un messaggio ai suoi fan. Ecco cosa ha detto.

Le prime parole di Nikita Pelizon dopo la vittoria al GF Vip

Dopo la proclamazione della vincitrice di questa edizione del GF Vip, la quale è risultata essere Nikita Pelizon, la ragazza ha voluto spendere le prime parole a caldo rivolte ai suoi fan. La giovane si trovava ancora all’interno dello studio ed ha esordito dicendo che, molto presto, gli addetti ai lavori li avrebbero cacciati per poter rassettare tutto e chiudere. Prima di andare via, però, la ragazza ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi sostenitori.

Nello specifico, Nikita ha ringraziato tutte le persone che in tutti questi sette mesi quasi l’hanno sostenuta, supportata e votata. Se non fosse stato per tutto il suo seguito, infatti, non sarebbe mai riuscita a raggiungere il traguardo che ha ottenuto. Proprio per questa ragione, deve tutto al suo pubblico, ai suoi follower e alle persone che la amano. In seguito, poi, la protagonista ha aggiunto anche un’altra cosa.

Il sostegno di Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon, infatti, nel ringraziare tutti i suoi fan che le hanno permesso di vincere il GF Vip ha anche detto che, ormai, si era abituata ai televoti, in quanto è stata forse la concorrente più nominata di questa edizione del programma. Ad ogni modo, le cose per lei sono andate nel migliore dei modi e le persone che le vogliono bene stanno gioendo insieme a lei.

Tra di esse c’è anche Antonella Fiordelisi. Da quando è uscita dalla casa, infatti, l’influencer ha sempre supportato Nikita ed ha esortato tutta la sua community che la segue a votare per la sua amica. Una volta decretata la vincitrice, infatti, Antonella ha esultato e ringraziato anche i suoi fan, in quanto anche loro si sono uniti a quelli di Nikita per far in modo che vincesse questa edizione del programma. A quanto pare, Persia ha vinto, proprio come nella storia.