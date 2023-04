Antonella Fiordelisi flirta con Antonino dietro le quinte del GF Vip? Clamorosa segnalazione

Ieri, lunedì 3 aprile, si è concluso questo lunghissimo viaggio che è stato la settima edizione del GF Vip. Per l’occasione, alcuni ex concorrenti hanno partecipato alla puntata direttamente dallo studio. Tra di loro c’era anche Antonella Fiordelisi che, però, pare sia stata accusata di aver compiuto qualcosa di inaspettato dietro le quinte con Antonino.

Una persona presente nel pubblico, infatti, ha diffuso una segnalazione piuttosto pesante contro la ragazza. Tale segnalazione è stata riportata dall’influencer Amedeo Venza, il quale ha preso le giuste distanze dalla notizia. Vediamo di che cosa si tratta.

La segnalazione su Antonella e Antonino dietro le quinte del GF Vip

La puntata di ieri del GF Vip è stata una vera festa. Il pubblico è stato particolarmente partecipe per far sentire ai concorrenti tutto il loro affetto e supporto. Ad ogni modo, tra i presenti c’erano anche molti esponenti dei Donnalisi, che ormai sono diventati una fandom davvero notevole. Proprio una esponente di questa categoria, però, pare abbia sollevato una faccenda piuttosto incresciosa che riguarda Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese.

Nello specifico, una follower di Amedeo Venza ha diramato una segnalazione piuttosto interessante. La persona in questione ha dichiarato di essere una Donnalisi piuttosto delusa dal comportamento di Antonella. Questo perché dietro le quinte del reality show, pare abbia beccato l’influencer in atteggiamenti piuttosto complici con Antonino. Stando a quanto emerso dalla segnalazione, pare che i due stessero ridendo, scherzando e fossero parecchio in sintonia.

La reazione della Fiordelisi e di Edoardo

La persona che ha diffuso questa notizia ha aggiunto di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento di Antonella Fiordelisi nei riguardi di Antonino. La ragazza, infatti, avrebbe approfittato dell’assenza di Edoardo Donnamaria, il quale non ha potuto partecipare alla puntata in quanto squalificato, ma era comunque presente dietro le quinte. Subito dopo la diffusione di questa segnalazione, però, ci sono stati altri aggiornamenti.

Altri utenti, infatti, hanno dichiarato che queste fossero solamente delle bugie diffuse per cercare di far litigare Antonella ed Edoardo. Per il momento, però, al di là di come siano andate realmente le cose, pare che l’amore tra i due non sia stato minimamente scalfito. Antonella ed Edoardo, infatti, si sono mostrati a fine puntata più innamorati che mai. I due hanno “catturato” Alfonso Signorini e lo hanno spinto a dire di essere anche lui un Donnalisi.