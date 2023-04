“Perché il Gf Vip non lo ha vinto Tavassi ?”: Sono io l’artefice di tutto! Ecco chi parla

Edoardo Tavassi vincerà il Grande Fratello Vip 7″: questa l’affermazione pronunciata pochi giorni fa da un noto e discusso personaggio del molto dello spettacolo, o meglio l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Quest’ultimo aveva sostenuto di non aver alcun dubbio in merito al fatto che sul gradino più alto del podio del reality show, nel corso della finale, sarebbe salito il romano.

In realtà le cose sono andate in modo diverso: è stata la modella Nikita Pelizon a portare a casa la vittoria. L’ex di Nina Moric, però, subito dopo che è stato proclamato il trionfo della Pelizon è spuntato su Telegram, affermando di aver raggiunto il suo scopo e che sui suoi profili social “c’è sempre la verità”.

Fabrizio Corona dietro la non vittoria di Tavassi: cosa è successo

Fabrizio Corona subito dopo la vittoria di Nikita è apparso su Telegram lanciando un clamoroso scoop che ha lasciato perplessi i fan del GF Vip. A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente. E poi non è una persona famosa. Quindi io non volevo che vincesse. Sapendo di annunciarlo come vincitore le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere.

Tavassi non ha vinto il GF Vip. Quindi io ho raggiunto il mio scopo. Io raggiungo sempre quello che voglio. Su questo mio canale c’è solo la verità”. Insomma, Fabrizio è convinto di essere lui l’artefice della non vittoria del fratello di Guendalina e di aver convinto i fandom a proclamare vincitrice la Pelizon. Quello che però sfugge a Corona è che i bookmakers già prima della proclamazione davano per scontata la vittoria di Nikita o Oriana.

Il popolo della rete deride Corona

Ovviamente questa dichiarazione di Fabrizio è sembrata molto scontata e poco veritiera ai fan. Non solo er il motivo sopra specificato ma anche per il fatto che laddove Edoardo avesse vinto, Corona avrebbe ripetuto “ve l’avevo detto”. Insomma, pare proprio di essere innanzi ad una persona che vuol far di tutto per far parlare di se….