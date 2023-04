Orietta Berti al GF Vip anche il prossimo anno? Spunta contratto biennale: cosa succede

L’edizione numero 7 del GF Vip è volta al termine e già si sta parlando di quella successiva. Sul web, infatti, stanno trapelando delle indiscrezioni in merito ai protagonisti della prossima edizione. Per quanto riguarda il conduttore, è stato confermato Alfonso Signorini al timone, ma cosa ne sarà di Orietta Berti e Sonia Bruganelli?

In merito a quest’ultima sembra quasi sicuro che non sarà presente nella prossima edizione del programma, mentre sulla cantante sembrerebbe esserci delle interessanti novità. Vediamo che cosa è emerso.

L’indiscrezione sulla presenza di Orietta Berti anche al GF Vip 8

Se il destino di Sonia Bruganelli sembra alquanto segnato nella prossima edizione del GF Vip, lo stesso non può dirsi per Orietta Berti. Fino a qualche giorno fa sembrava che anche la cantante non sarebbe stata confermata e ci sarebbero stati dei volti nuovi ad affiancare il presentatore. In verità, però, è emersa una novità. Davide Maggio, infatti, ha fatto una confessione inedita. Il giornalista ha spiegato che Orietta sembrerebbe avere un contratto biennale con il GF Vip.

Se le cose stessero davvero in questo modo, dunque, la Berti dovrebbe tornare nel ruolo di opinionista anche durante la prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per il momento, però, non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulla faccenda. La notizia, però, si sta diffondendo sul web a macchia d’olio e già sta scatenando un po’ di polemiche tra i telespettatori.

Orietta torna in Rai dopo l’esperienza su Canale 5

Diversi utenti del web, infatti, ritengono che sarebbe stato opportuno sostituire sia Sonia Bruganelli, sia Orietta Berti nel ruolo di opinioniste del GF Vip della prossima edizione. Il programma, infatti, sembrerebbe aver bisogno di una ventata di novità, la quale potrebbe verificarsi solo con l’arrivo di volti nuovi e più giovani. Proprio per tale ragione si stava già pensando di vedere Soleil Sorge e Giulia Salemi come opinioniste del programma.

Malgrado questa indiscrezione, però, su Oggi è stata divulgata la notizia secondo cui, molto presto, ci sarà un ritorno in Rai di Orietta Berti. Nello specifico, la donna dovrebbe partecipare a Che Tempo che fa di Fabio Fazio. Ma non è tutto, la cantante dovrebbe apparire anche in una puntata di Che Dio ci aiuti. Insomma, a quanto pare un futuro molto sfavillante per lei.