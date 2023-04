Oroscopo 9 aprile 2023, classifica: Ariete riconoscenti, Bilancia risoluti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 9 aprile, i nati sotto il segno del Toro potrebbero ricevere una bella sorpresa. I Pesci vivranno dei cambiamenti

Oroscopo dei primi sei segni

1 Gemelli. I nati sotto questo segno si trovano in una fase molto positiva e proficua. Sia dal punto di vista sentimentale , sia professionale, ci sono delle opportunità in arrivo. Siate audaci e catturatele al volo.

2 Leone. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Le coppie dovrebbero ritagliarsi un po’ di tempo per ritrovare l’equilibrio di un tempo. Nel lavoro è necessario essere audaci e non ve ne pentirete.

3 Toro. Secondo l’oroscopo del 9 aprile, la domenica potrebbe cominciare con una bella sorpresa per voi. Di solito preferite avere il controllo sulle cose, ma ci sono delle circostanze in cui è bello lasciarsi trasportare dagli eventi.

4 Sagittario. Siete un po’ indecisi in amore, forse è il caso di fermarsi e ascoltare il cuore. Spesso date troppo peso a quello che pensano gli altri e questo non è mai un bene. Andate avanti per la vostra strada.

5 Acquario. Nel lavoro sono previste delle belle soddisfazioni in arrivo, ma è necessario essere cauti. In amore, invece, se siete single riuscirete ad intraprendere delle relazioni molto proficue e durature.

6 Capricorno. Giornata all’insegna della famiglia e dell’armonia. Amate circondarvi di persone a cui tenete e allontanate il più possibile tutti coloro i quali sono in grado di trasmettervi emozioni negative.

Previsioni astrali ultimi sei segni del 9 aprile

7 Scorpione. Novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. In amore siete molto complici e in sintonia, soprattutto con i nati sotto segni d’aria. Ci sono delle cose da portare a termine, fatelo.

8 Pesci. Se state vivendo una fase caratterizzata da tanti cambiamenti, cercate di non perdere mai di vista chi siete e quello di cui siete capaci di fare. Buon momento per allargare gli orizzonti in amore.

9 Ariete. Nella vita è importante essere riconoscenti. Imparate ad apprezzare ciò che avete in modo da non essere sempre alla disperata ricerca di qualcosa che, molto probabilmente, non esiste.

10 Bilancia. In amore è importante che allarghiate i vostri orizzonti. Le previsioni dell’oroscopo del 9 aprile vi invitano a tenere un po’ di più a bada le vostre emozioni. Non fatevi prendere dall’ansia di tutte le cose che avete da fare.

11 Vergine. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di cogliere al volo delle occasioni che potrebbero presentarsi subito dopo le festività pasquali.

12 Cancro. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere cercate di fermarvi un attimo. Meglio prendersi un po’ di tempo per riflettere, piuttosto che prendere delle strade in maniera troppo frettolosa.