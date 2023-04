Diletta Leotta super sexy a Felicissima sera: l’abito indossato fa impazzire tutte, costo e marca

Diletta Leotta ieri sera è stata ospite nel programma condotto da Pio ed Amedeo. A Felicissima sera, la show girl si è mostrata in tutto il suo splendore facendo impazzire sia le donne che gli uomini. Confermata la gravidanza, la conduttrice appare ancora più smagliante di prima e quei pochi kili presi la rendono davvero perfetta.

Oltre alla sua bellezza disarmante, a far perdere la testa ai telespettatori anche il suo abitino attillato multicolor che nel giro di poche ore è andato a ruba. Vediamo tutti i dettagli sul suo outfit.

Diletta Leotta a Felicissima sera: prezzo e marca del tubino

Per l’occasione la conduttrice sportiva ha indossato un tubino colorato, caratterizzato da un tessuto con sfumature di colore degradé, simili a quelle di un arcobaleno, che hanno subito attirato l’attenzione dei telespettatori. Nonostante il volto di “DAZN” sia incinta, non è la prima volta che ha scelto di portare un modello così fasciante: pochi giorni si era infatti mostrata con un tubino sfumato a costine.

Il marchio dell’abito “rainbow” è Alex Perry e il prezzo non è alla portata di tutte. Si tratta di un capo in vendita al costo di 990,00 euro. Sotto invece, ha scelto un paio di sandali anch’essi arcobaleno con tacco a stiletto e con legatura alla caviglia.

Il bracciale Cartier: prezzo da capogiro

La parte più interessante del look è stata, però, un accessorio in particolare: il bracciale Cartier sfoggiato al polso. Il gioiello appartiene alla collezione “Just un clou” ed è in oro a forma di chiodo, tipico modello di Cartier. Ciò che stupisce di più è, soprattutto, il prezzo da capogiro, ha un valore di 8,200 euro.

Semplice invece la pettinatura. Diletta ha scelto per l’occasione una pettinatura semplice, ovvero capelli lisci con la riga e un make up altrettanto delicato. Insomma, un vero schianto!