Sonia Bruganelli svela un retroscena su un ex concorrente del GF Vip: “Con lui tutto è cambiato”

Sull’ultimo numero del magazine Chi è presente un’intervista rilasciata da Sonia Bruganelli, la quale ha fatto delle confessioni su un ex concorrente del GF Vip. L’opinionista delle ultime due edizioni del reality show ha svelato di essere molto felice di aver preso parte a questa avventura.

La donna, inoltre, ha chiarito di aver apprezzato moltissimo la presenza di Orietta Berti al suo fianco. Ad un certo punto, poi, ha fatto una confessione su un ex gieffino, il quale avrebbe cambiato radicalmente il programma con il suo arrivo. Ecco di chi si tratta e cosa ha fatto.

le confessioni di Sonia su un ex concorrente del GF Vip

Sonia Bruganelli, che quasi certamente non sarà opinionista nella prossima edizione del GF Vip, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni molto interessati su un ex concorrente. La donna ha chiarito che, secondo il suo punto di vista, nel momento in cui un ragazzo ha varcato la soglia della porta rossa tutto è cambiato. La persona in questione è Edoardo Tavassi. Quest’ultimo, infatti, con i suoi modi di fare, il suo essere così travolgente e con la sua simpatia, ha stravolto totalmente gli equilibri della casa.

Quest’ultimo, inconsciamente o in maniera premeditata, ha creato una netta divisione all’interno della casa. In un primo momento, è entrato come il ragazzo giocherellone, in grado di strappare un sorriso a tutti anche nei momenti più tristi e malinconici. Con il tempo, però, ha fatto trapelare un modo di fare del tutto inaspettato, che ha inevitabilmente portato alla nascita di due fazioni ben definite.

La Bruganelli: cosa pensa davvero di Orietta e Giulia

Edoardo Tavassi, inoltre, ha influenzato anche Edoardo Donnamaria, portando quest’ultimo ad avere delle accese discussioni con Antonella Fiordelisi. Il suo ingresso, dunque, ha scombussolato totalmente tutti gli equilibri della casa. Oltre che fare confessioni sull’ex concorrente del GF Vip, però, Sonia Bruganelli ha anche parlato delle sue colleghe, ovvero, Orietta Berti e Giulia Salemi.

Entrambe si sono rivelate delle vere e proprie scoperte. Con tutte e due è riuscita a creare un forte legame. In merito a Orietta, ha detto di essere triste che il GF Vip sia finito proprio adesso che la Berti stava entrando nel vivo e stava diventando particolarmente pungente. Su Giulia, invece, ha detto di essere molto fiera di lei e di augurarle sicuramente il meglio dalla vita. Non a caso l’ha proposta come futura opinionista del GF Vip.