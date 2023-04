Sapete perchè Pamela Prati copre sempre il collo? “Non è come credete”

Pamela Prati è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Non solo per la sua storia con Mark Caltagirone e i numerosi litigi con Patrizia Rossetti ma pure per i suoi look sempre eleganti e sofisticati.

E un dettaglio che non è proprio sfuggito ai telespettatori più attenti… Ovvero il fatto che negli ultimi anni ha sempre il collo coperto, interamente… Che siano gioielli, maglie o semplicemente collane, la show girl da tempo non mostra più il suo collo. Ma perchè?

Svelato il motivo del perchè Pamela Prati nasconde sempre il suo collo

Pamela Prati ha sempre coperto il collo con foulard o vistose collane. Tra le più note quella argento con la scritta ‘diva’ e quella color oro rigida che ha sfoggiato in diverse puntate serali del GF Vip. Un dettaglio che non è passato inosservato al pubblico a casa che si chiede il perchè provi in tutti modi a tenerlo nascosto. Secondo alcune indiscrezioni il motivo è molto più semplice di quello che si crede.

La show girl vuole nascondere la sua vera età e lo fa provando a ingannare così i suoi seguaci. ll collo, così come le mani, sono le uniche parti del corpo che non possono essere ritoccate con la chirurgia estetica per contrastare i segni del tempo che passa. La soubrette ha indossato una pashmina al collo anche mentre prendeva il sole in giardino, in bikini…

La versione di Pamela Prati

In una recente intervista a tale domanda sul perchè copre sempre il collo, Pamela prati ha dato tutta un’altra versione dei fatti. La show girl ha riferito di non voler nascondere nulla e che trova questo metodo di tenere nascosto il solo solo per una questione di chiccheria.

“Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione”. Il fatto però è che nessuno ci crede