Daniele e Oriana prima lite dopo il GF Vip, c’entra Nicole Murgia: cosa è successo

Daniele e Oriana stanno vivendo la loro storia d’amore serenamente una volta usciti sdalla casa del GF Vip, almeno così era fino a qualche giorno fa. Ieri, però, è accaduto un fatto un po’ increscioso che ha generato un po’ di tumulto.

Nello specifico, infatti, la Marzoli ha effettuato una diretta su Instagram in cui ha chiacchierato con i fan ed ha commentato alcune cose che ha appreso nel momento in cui è terminato il programma. In particolare, ha preso visione di filmati che l’hanno resa particolarmente gelosa.

La prima lite tra Daniele e Oriana dopo il GF Vip: i motivi

Una volta terminata la loro esperienza nella casa del GF Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non si sono mollati un attimo. Tutto è cominciato nel momento in cui il ragazzo si è recato fuori la casa di cinecittà con un’auto a noleggio ed ha trascorso tutta la notte con la sua donna. Da quel momento, i due non si sono ancora separati. Ad ogni modo, in queste ore c’è stato un fatto che ha generato un po’ di maretta tra i due.

In particolare, Oriana ha svelato durante una diretta di essere venuta a conoscenza di alcune cose che non sapeva e che sono accadute mentre era in casa. Alcune persone le hano girato dei filmati in cui si vede Nicole Murgia sedere in braccio a Daniele Dal Moro con una sua camicia addosso. Dalle clip in questione si è evinta una certa complicità tra i due. La venezuelana non sembra essere stata molto felice della cosa.

La replica di Nicole Murgia

Oriana, infatti, ha sbottato contro Daniele nella diretta chiedendogli come si fosse permessa Nicole a sedere in braccio a lui nella casa del GF Vip. Inoltre, la Marzoli si è mostrata piuttosto spazientita anche dal fatto che Nicole indossasse una camicia di lui. Ad ogni modo, la questione è stata riportata alla Murgia, la quale ha prontamente replicato. La donna, a dispetto di tutte le critiche sollevate, ha smentito l’esistenza di astio tra lei e Oriana.

Nello specifico, infatti, Nicole ha sdrammatizzato la faccenda dicendo che si trattasse solo di amicizia con Daniele e di non essere mai stata attratta da lui. Inoltre, nutre un profondo affetto e una grande stima per Oriana, pertanto, non si sognerebbe mai di mettere in discussione la loro amicizia. Che sia davvero così anche per la Marzoli?