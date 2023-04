Oriana, Micol e Giaele, pazzia insieme dopo il GF Vip: l’annuncio inaspettato (VIDEO)

Il GF Vip è, ormai, giunto al termine, ma si sta continuando a parlare di alcuni dei protagonisti che hanno preso parte a questa esperienza. In queste ore, ad esempio, a generare sgomento è stato un annuncio che riguarda Giaele, Oriana e Micol.

Tutto è cominciato nel momento in cui la De Donà ha risposto ad alcune domande su Instagram e tra di esse ce n’è stata una che ha generato molto interesse. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Ecco il gesto folle di Giaele, Oriana e Micol dopo il GF Vip

Giaele De Donà ha appena fatto un annuncio che coinvolge due sue ex compagne d’avventura al GF Vip, ovvero, Oriana e Micol. L’influencer è tornata finalmente alla sua vita, come tutti gli altri protagonisti del reality show. Giaele ha riabbracciato suo marito e le cose sembrano essere tornate alla normalità, almeno così pare. Gli strascichi del GF Vip, però, continuano ad essere presenti.

Gli ex gieffini continuano a conservare dentro di sé i ricordi di questa esperienza che, nel bene e nel male, li ha segnati tutti. Ebbene, proprio Giaele ha svelato che una delle cose per cui è grata a questa esperienza è l’aver conosciuto Micol e Oriana. Tra le tre sembra sia nata un’amicizia volta a durare anche dopo il programma. Proprio per questo, le tre ragazze hanno preso una decisione molto importante, ovvero, quella di farsi un tatuaggio insieme per suggellare la loro unione e l’esperienza appena conclusa.

Quando si rivedranno le OMG?

Al momento, però, non si sa ancora cosa decideranno di tatuarsi Oriana, Micol e Giaele, ma sicuramente si tratterà di qualcosa volto ad immortalare la loro esperienza nella casa del GF Vip. Giaele, poi, ha fatto anche altre confessioni. Nello specifico, ha ammesso che vedrà la Marzoli molto presto. Quest’ultima, infatti, proprio in queste ore è su di un treno diretto da Roma al nord Italia, probabilmente a Verona per conoscere la famiglia di Daniele.

Proprio per questo, molto presto lei e Giaele si incontreranno. In merito a Mico9l, invece, la ragazza è ancora a Roma in compagnia di Edoardo Tavassi. Giaele, infatti, ha lanciato un appello alla sua ex coinquilina esortandola a farsi sentire in quanto sono diversi giorni che non si parlano. Appena ne avranno la possibilità, dunque, anche loro si incontreranno di nuovo.