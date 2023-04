Sapete chi è la giovanissima fidanzata di Silvio Berlusconi? Ecco Marta Fascina, giovane e affascinante Pr

E mentre in queste ore tutti pregano per la sorte di Silvio Berlusconi non si fa altro che parlare anche della sua giovanissima compagna. Il presidente in queste ore è ricoverato al San Raffaele di Milano e sembra che gli sia stata diagnosticata una malattia del sangue.

Si parla di leucemia ma al momento nessuno si è voluto ancora sbilanciare. Intanto, Silvio, nell’attesa della ripresa, può contare sull’affetto dei suoi figli ma anche su quello della sua compagna, Marta Fascina. Ma chi è la nuova fiamma di Berlusconi?

Chi è Marta Fascina fidanzata di Silvio Berlusconi

Marta è nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990, ma è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli. Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati, ed è segretario della IV Commissione Difesa della Camera e responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia.

La sua discesa in politica è stata al centro del dibattito perché al momento della candidatura e della elezione non si sapeva nulla di lei, tanto che si è parlato di “candidata fantasma”.

Laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, è un’addetta alle pubbliche relazioni. Ha lavorato nell’ufficio stampa del Milan e poi nella fondazione Milan. Pare sia stato Adriano Galliani a farla entrare nel “mondo” di Berlusconi, che avrebbe perorato in prima persona la sua causa per un approdo a Forza Italia. Da allora ha scritto diversi articoli per Il Giornale.

Quando è nata la storia tra Berlusconi e la giovane calabrese

La prima apparizione assieme a l’ex Premier tra la giovane Marta e Silvio risale al 2020 Berlusconi. La coppia fu fotografata in Svizzera con la Fascino, durante un viaggio di relax al Grand Resort di Bad Ragaz nel Canton San Gallo. Da li poi sono diventati una coppia a tutti gli effetti che per celebrare l’amore ha organizzato una grande festa, in stile nozze l’anno dopo.