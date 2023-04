Ilary Blasi, ecco quanto ha chiesto di mantenimento a Francesco Totti: cifra altissima

Continua la guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi e stavolta sul tavolo ci sono gli accordi sul mantenimento. I due non sembrano essere affatto disposti a venirsi in contro, sta di fatto che è stata totalmente archiviata l’ipotesi di dare luogo ad una separazione consensuale.

Per tale ragione, i due si stanno facendo la guerra grazie alla mediazione dei loro rispettivi avvocati. A rendere il clima piuttosto teso, stando a quanto emerso dal Corriere della Sera, pare siano state alcune richieste fatte dalla showgirl. Vediamo cosa è emerso.

Ecco quanto ha chiesto Ilary Blasi di mantenimento a Francesco Totti

Ilary Blasi pare abbia chiesto una cifra davvero esosa a Francesco Totti per il mantenimento. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, infatti, avrebbe rifiutato quanto le aveva offerto il suo ex, ribattendo con una proposta molto più alta. Inizialmente, infatti, l’ex calciatore della Roma aveva deciso di elargire alla sua ex una cifra mensile che oscillava tra i 12 e i massimo 15 mila euro.

Per Ilary, però, tale importo è apparso parecchio irrisorio. Per tale ragione, la presentatrice Mediaset avrebbe chiesto al suo ex una cifra pari a 20 mila euro al mese. L’ex calciatore, almeno per il momento, si sarebbe rifiutato di assecondare la volontà della donna, pertanto, l’accordo sembra essere ancora parecchio lontano. Da dibattere, però, ci sono anche altri temi altrettanto spinosi.

Niente alimenti, ma è guerra su casa e figli

Per quanto riguarda gli alimenti, pare che Ilary Blasi non li voglia da Francesco Totti, questo è un motivo pratico. Al momento, infatti, è lei quella che guadagna di più al mese. Sembrerebbe che abbia firmato un contratto da 1 milione di euro per la conduzione dell’isola dei Famosi, pertanto, non ci sarebbe alcuna necessità di ricevere gli alimenti da Totti.

Inoltre, però, i due si starebbero scontrando sulla custodia dei figli. In merito alla casa a l’Eur, in cui i due vivevano insieme, invece, pare che la Blasi non sia disposta a cedere neppure di un centimetro. La donna sembrerebbe intenzionata a non abbandonare questa dimora e, stando a quanto emerso di recente, sembrerebbe che Totti voglia concedergliela. Insomma, di cose da decidere ce ne sono davvero molte. Stando a quanto trapelato di recente, però, la cosa certa è che Ilary sembrerebbe disposta a tutto pur di raggiungere gli obiettivi che si è prefissata.