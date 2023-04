Isola dei famosi 2023, Pier Silvio cambia il cast all’ultimo minuto: a casa questi concorrenti!

Manca poco all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e già sono iniziate le polemiche.

Dopo il caso Grande Fratello Vip, dove volgarità e trash hanno infastidito molto telespettatori e Pier Silvio Berlusconi, il compagno di Silvia Toffanin avrebbe deciso di intervenire in prima persona sul cast del reality show condotto da Ilary Blasi prima che sia troppo tardi

Isola dei famosi 2023: Pier Silvio Berlusconi manda a casa alcuni concorrenti prima della partenza

Stando a quanto riporta Dagospia, Pier Silvio avrebbe fatto fuori alcuni concorrenti già pronti a partire per l’Honduras: nomi che erano certi ormai da settimane ma che sarebbero stati esclusi all’ultimo. Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, amico e avvocato di Ilona Staller-Cicciolina. E non sarebbero gli unici…”.

Di Carlo aveva rilasciato qualche tempo fa un’intervista al settimanale Nuovo in cui dava per certa la sua partecipazione quest’anno qualcosa sarebbe andata storto…” Ad oggi gli autori dell’Isola dei Famosi hanno ufficiato solo pochi nomi e non la lista che era apparsa nelle scorse settimane. Il motivo è proprio questo Pier Silvio ha fatto fuori molti concorrenti. Al momento i confermati sono Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, e la modella Helena Prestes.

Chi sono gli altri concorrenti di questa edizione

Come ormai è noto a tutti l’isola dei famosi partirà il prossimo 17 aprile su Canale 5. Il reality sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi, che torna in tv ad un anno dalla separazione da Francesco Totti. Confermato pure Alvin nel ruolo di inviato. Mentre in studio, troveremo, invece, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Oltre ai nomi sopra elencati al momento sembrano confermati pure