Chanel Totti amante di un uomo con una figlia? Scoppia la boba sulla famiglia Totti-Blasi

In queste ore Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è finita al centro di una bufera in quanto una nota tiktoker l’ha accusata di essere stata l’amante del suo ex. La ragazza in questione chiamata Martina De Vivo, ha registrato un video in cui ha detto delle cose molto gravi.

Nello specifico, la donna in questione ha accusato la primogenita di Francesco e Ilary di non essersi comportata bene nei suoi riguardi. Indirettamente, poi, ha detto delle cose pesanti anche sui genitori della ragazza. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Pesanti accuse contro Chanel Totti: è stata l’amante di un uomo impegnato?

La famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi è finita al centro di una nuova bufera. Come se non bastassero tutte le indiscrezioni che stanno circolando in merito alla guerra che i due ancora coniugi legalmente si stanno facendo, adesso a finire nel tritacarne mediatico è stata la figlia dei due. Martina, una conosciuta tiktoker, ha pubblicato un video su tale social in cui ha sbottato contro Chanel Totti accusandola di aver fatto l’amante del suo ex.

Tutto cominciò un giorno, quando Martina prese il cellulare di quello che era ancora il suo compagno. Ad un certo punto trovò una chiamata persa da parte di Chanel. Lei si insospettì e cominciò a fare delle domande al fidanzato. La giovane ci ha tenuto a precisare che aveva dato alla luce la loro bambina da soli due mesi. Ad ogni modo, dopo aver fatto un po’ di domande e di indagini, la ragazza avrebbe scoperto tutta la verità.

Le dure accuse di una tiktoker anche contro Blasi e Totti

Stando a quanto rivelato da Martina, infatti, sembrerebbe proprio che Chanel Totti abbia avuto una relazione con quest’uomo mentre era ancora con la De Vivo diventando la sua amante. Martina ha deciso di raccontare tutto in quanto è rimasta davvero basita dal modo di fare e dall’educazione di una ragazza ancora minorenne. Ricordiamo, infatti, che Chanel ha poco più di 15 anni.

Se già a questa età si comporta in questo modo, dunque, vuol dire che ha ricevuto un tipo di educazione del tutto errato e contrario rispetto a quella ricevuta da Martina. Quest’ultima, infatti, ci ha tenuto a specificare che gli uomini delle altre, specie se sono coinvolti anche dei figli, per lei sono totalmente trasparenti.