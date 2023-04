Un posto al sole, anticipazioni 7 Aprile 2023: Franco sull’orlo della rovina

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che il Boschi è davvero in serie difficoltà tanto da dover dire addio al suo garage. La situazione sarà così critica da spingere Angela a rinunciare a un progetto molto importante, che la porterebbe lontano da casa. A tormentare la Poggi non ci sarà però solo il pensiero di suo marito ma qualcos’altro.

Intanto Silvia, è vicina a firmare la sua condanna con Palladini, dovrà decidere se seguire la strada alternativa proposta dai suoi ragazzi oppure assecondare Alberto. Rosa invece riuscirà a riordinare la casa di Renato, prima che Giulia scopra qualcosa.

Un posto al sole anticipazioni: Franco rischia di perdere tutto

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Franco capirà di essere in serie difficoltà e questo potrebbe addirittura portarlo a perdere il suo lavoro. Il garage potrebbe chiudere e di conseguenze li potrebbero finire tutti i suoi sogni.

In serie difficoltà è anche sua moglie che al corrente di quello che sta succedendo al marito, deciderà di non accettare l’importante lavoro che le è stato offerto ma che la porterebbe lontano da Napoli e dalla sua famiglia. La Poggi al momento non se la sente…

Anticipazioni: Silvia ha deciso, Renato trova aiuto in Rosa

Nel corso della puntata vedremo anche Silvia vicino al grande passo. I ragazzi sono riusciti a far in tempo a parlare con la Giordano e sembra siano riusciti a convincerla a non firmare la sua condanna con il Palladini. La donna si troverà a dover scegliere: prenderà la strada più breve ma anche quella più ingiusta, ovvero cedere alla proposta di Alberto, oppure fidarsi dei suoi ragazzi e combattere ancora.

Renato, infine, deve a tutti i costi impedire che Giulia, così come tutta la sua famiglia, che scopra il disordine che impera nella sua casa. Il Poggi ha chiesto aiuto a Rosa per risolvere questo terribile problema e la donna non ci ha pensato due volte per aiutarlo