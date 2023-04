Un passo dal cielo anticipazioni, clamoroso spoiler di Enzo Iannello: cosa succederà tra lui e Carolina

Continua il grande successo di Un passo dal cielo arrivato alla sua settima stagione. La fiction, nonostante l’addio di Daniele Liotti, ha conquistato i telespettatori sin dalle prime battute. Uno dei personaggi più amati della serie di Rai1, presente fin dall’inizio, è il commissario Vincenzo Nappi interpretato da Enrico Ianniello.

Vincenzo, nella scorsa stagione, si è innamorato di Carolina, i due sono andati a convivere con i rispettivi figli, Mela e Paolino. Ma cosa accadrà alla coppia nelle nuove puntate? A quanto pare ci sarà un clamoroso colpo di scena.

Un passo dal cielo 7: problemi tra Vincenzo e Carolina

A svelare qualche piccola anticipazione sulle prossime puntate di Un passo dal cielo 7 è stato proprio il protagonista Enrico Ianniello. L’attore ha fatto sapere che tra lui e Carolina ci saranno problemi nella coppia, in quanto lei lo trascurerà, perchè la sua casa vinicola diventerà sempre più importante. Inoltre, fa sapere Enrico tornerà Eva e tra loro ci sarà sempre più attrazione.

Insomma, il ritorno della donna, interpretato da Rocio Morales poterà scompiglio nella coppia tanto da poterli allontanare definitivamente. Vincenzo continuerà ad essere protettivo nei confronti della sorella Manuela ma farà mille passi indietro quando si renderà conto che la donna è capace, intelligente e anche più brava di lui.

Cosa è cambiato in questa settima stagione che è già un successo

Oltre all’addio di Daniele Liotti in questa settima stagione della serie è cambiata anche lal ocation. Le scene non sono state girate in Trentino come nei precedenti episodi ma tutte in Veneto. A quanto pare anche la regia è stata stravolta 4 degli 8 episodi di Un Passo dal cielo sono stati diretti esclusivamente dall’attore Enrico il quale si è detto soddisfatto e soprattutto lusingato per tale esperienza.

Vincenzo e Carolina sono diventati vicini di casa di Huber, il simpatico poliziotto interpretato da Gianmarco Pozzoli. I siparietti tra i due attori divertono grandi e piccoli.