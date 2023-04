Gemma Galgani ripensa a Giorgio Manetti: la dedica di lei e la malinconia dell’altro

In una delle ultime interviste dedicate al Magazine di Uomini e donne, Gemma Galgani inaspettatamente è ritornata a parlare di Giorgio Manetti. I due si sono conosciuti proprio nel format televisivo e come in tanti ricorderanno la loro storia ha appassionato milioni di telespettatori.

Dopo alcuni mesi di frequentazione però la coppia si è detta addio per sempre, e dopo varie accuse da parte di Gianni Sperti nei confronti del fiorentino, quest’ultimo ha deciso di lasciare il programma. Ma adesso perchè la piemontese ha riparlato del gabbiano?

Uomini e donne: Gemma ripensa a Giorgio Manetti

Pasqua è alle porte e la redazione di Uomini e donne ha deciso di fare un’intervista a Gemma molto particolare. Nel dettaglio la regia ha chiesto alla dama a chi darebbe un uovo di Pasqua sia per la simpatia e non . E qui inaspettatamente la dama ha riportato nei suoi ricordi Giorgio confermando che il ricordo più bello legato alla Pasqua è quello con Manetti, che la invitò a trascorrere questa festività con lui.

In una delle ultime interviste dedicate sempre al settimanale, Giorgio dichiarò che avrebbe avuto molto piacere nel ritornare nel parterre, ma al momento per via di impegni avrebbe rinunciato. Purtroppo, la sua storia con Caterina è finita da mesi e ora è di nuovo single. Chissà se questo dolce pensiero della Galgani abbia fatto scattare in lui la stessa malinconia.

Marco Firpo malinconico per Gemma: vivo nel ricordo

Marco Firpo è stato un ex di Gemma e sembra che ancora oggi porti di lei un bel ricordo. L’ex cavaliere era perdutamente innamorato della dama motivo per cui non ha nascosto un piccolo particolare oggi.

Marco, che vive in un frantoio dell’ottocento adibito ad casa, confessa di non avere ancora comprato un televisore e il motivo riguarda Gemma. Per lui rivederla lo porterebbe troppo indietro nel tempo, vivendo di nostalgia e malinconia