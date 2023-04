Uomini e donne oggi 7 Aprile 2023: Alessandro e Pamela in crisi, lei smascherata da un ex cavaliere in diretta

La coppia formata da Alessandro Sposito e Pamela Fersini è stata ospite in puntata oggi a Uomini e donne per raccontare di un’imminente crisi dovuta, secondo lei, a mancate attenzioni da parte della dama durante la normale quotidianità di tutti i giorni. La Fersini, invece, si è difesa dicendo che vede lui un tipo troppo geloso.

È intervenuta anche la stessa Maria De Filippi per cercare di far convergere i punti e accorciare un po’ le distanze tra i due, dicendo che per motivi “banali” non vale la pena rovinare un rapporto d’amore. A quanto pare ha raccontare qualche dettaglio in più sulla crisi tra i due ci ha pensato un ex cavaliere, svelando alcuni retroscena clamorosi sulla dama proprio durante la messa in onda

Alessandro Schiavone fa una confessione choc su Pamela

A parlare di Alessandro e Pamela ci ha pensato l’ex cavaliere Alessandro Schiavone. Quest’ultimo intervistato da Lorenzo Pugnaloni alla domanda sulla coppia, ha rivelato che già sapeva tutto avendo parlato con la stessa Pamela e, a detta sua, la donna non lo avrebbe dimenticato del tutto..

Pamela e Schiavone si sono conosciuti all’interno dela parterre e hanno avuto una breve conoscenza. Secondo l’ex partecipante la bionda avrebbe ancora una forte interesse per lui ad oggi, motivo per cui con il suo attuale fidanzato ha questo comportamento.

Uomini e donne: la conoscenza tra Pamela e Alessandro

Pamela e Alessandro Sposito si sono conosciuti nel parterre di Ued. La loro conoscenza è durata davvero pochi mesi, tanto che nel giro di poche settimane hanno lasciato insieme il programma. Lui le ha proposto di andare via portandole un anello in studio, rivelando di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine..

Tutto sembrava andasse a gonfie vele, infatti, circa un mese fa si è parlato addirittura di voler allargare la famiglia. Nella puntata di oggi dopo la lunga discussione grazie a Maria sembrano abbiano trovato un punto di incontro.