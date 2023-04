Ex Vippone minacciato di morte, scatta la denuncia: “Adesso basta!”

Dopo la sua esperienza nella Casa del GF Vip 7, Davide Donadei è tornato alla sua vita di sempre, nel suo amato Salento, alle prese con il lavoro nel ristorante.

L’ex Vippone ha però dovuto fare ben presto i conti con le critiche e, spesso, con folli offese via social. Critiche che lo hanno portato addirittura a denunciare quanto sta accadendo…

Davide Donadei minacciato di morte dopo il GF Vip

Nel corso della sua permanenza nella Casa, Davide ha dimostrato di essere un lavoratore instancabile, tanto da trascorrere gran parte del tempo nel suo habitat naturale, ovvero in cucina. Terminata la sua esperienza televisiva, Donadei ha dimostrato di voler tornare alle sue precedenti abitudini lavorative. Nonostante la popolarità acquisita sia con Uomini e donne e poi con il GF Vip, Donadei non ha mai rinunciato ai suoi impegni e alla sua famiglia.

A quanto pare a non essere d’accordo con le sue scelte, alcuni suoi fan, che in questi giorni lo stanno riempendo di insulti. Attacchi spesso fuori luogo e vergognosi, quelli rivolti al giovane che non hanno nulla di sensato. Purtroppo delle critiche sono arrivate al punto di diventare minacce di morte e questo non è piaciuto all’ex vippone.

Scatta la denuncia dell’ex vippone

Davide ha fatto sapere di non essere preoccupato per i commenti negativi delle persone, e tanto meno delle critiche che gli rivolgono. L’ex tronista ha fatto sapere che siamo tutti essere umani e tutti possono sbagliare. Quello che però non tollera assolutamente sono le minacce di morte, augurare la morte a qualcuno non è tollerabile.

2Se ci sarà un altro commento del genere, soprattutto se pubblicato online e in grado di influenzare la salute mentale di mia madre, la persona che l’ha fatto dovrà affrontare le conseguenze. Sono una persona buona, ma non sono scemo. Quindi, se non si riesce a capire le dinamiche delle situazioni, consiglio di spegnere la televisione. Ma guardare troppo la TV può far male e rendere le persone disumane. Ricordo ancora una volta di prestare attenzione e di avere rispetto.”