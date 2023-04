Amici anticipazione stasera: svelato per “sbaglio” il nome dell’eliminato al ballottaggio

Clamoroso colpo di scena ad Amici. Questa sera 8 aprile va in onda un nuovo appuntamento con il serale e grazie alle anticipazioni possiamo dire cosa è successo nella registrazione.

Ovviamente come tutti sanno quel che è ancora incerto è il nome dell’eliminato dato che ad ogni puntata del sabato l’allievo che lascia la scuola viene nominato in diretta. Quel che sappiamo in precedenza però è chi va al ballottagio.

Amici serale, Chi avrebbe lasciato la scuola al ballottaggio

Stando alle ultime news circolate in rete, però questa eliminazione è stata per “sbaglio ” già anticipata. Fino ad ora hanno dovuto abbandonare la scuola ben cinque allievi: la ballerina Megan, il cantante Ndg, il cantautore Piccolo G e i ballerini di hip – hop Gianmarco e Samu.

Come già svelato dalle anticipazioni riguardanti la registrazione di giovedì 6 aprile, i due allievi che si scontreranno questa sera al ballottaggio finale sono Alessio e Mattia. Ben due componenti della squadra di Raimondo Todoro, che durante la puntata si è molto alterato e ha dato vita ad un dibattito di fuoco che vedremo tra poche ore.

Ad ogni, modo è ancora ignoto il nome di chi tra i due ha dovuto lasciare il programma, dato che Maria De Filippi è solita dare l’annuncio in casetta. Tuttavia, sono già cominciate a diffondersi alcune voci sul risultato di questa dura sfida e sembra che a lasciare la scuola sia proprio Alessio.

Gli indizi sul prossimo eliminato della scuola

A lanciare la notizia bomba è Amedeo Venza. L’influencer ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram in cui avrebbe svelato che il ballerino di hip-hop avrebbe concluso il suo percorso ad Amici.

Inoltre, dopo l’uscita delle anticipazioni, ci sono state anche molte fan che hanno notato che l’ex allievo sta leggendo i messaggi sui social, facendo pensare che avesse ripreso in mano il suo cellulare. Tuttavia, vogliamo precisare che al momento si tratta solo di indiscrezione e per adesso nulla è confermato