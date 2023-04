Verissimo anticipazioni oggi 8 aprile 2023: Silvia Toffanin cambia idea all’ultimo, non ci sarà nessuno di loro!

Tra poche ore va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Anche oggi tanti ospiti e tante storie da raccontare con personaggi molto amati dello spettacolo. Nei gironi scorsi, però sono circolate in rete strane notizie, ovvero sul fatto che nessun concorrente del GF Vip avrebbe preso parte al programma.

E in effetti così è stato, infatti, come spesso accadeva nelle passate edizioni dopo la finale il vincitore si è sempre raccontato nel suo rotocalco. Ma cosa è successo adesso? Fino a ieri, sembrava certa la presenza di Oriana Marzoli ma pare che adesso nemmeno lei sia in scaletta.

Verissimo nessun ospite che ha partecipato al GF Vip: perchè?

C’è stato un tempo in cui a Verissimo transitavano tutti coloro che avevano partecipato al Grande Fratello Vip. Quel tempo però pare che sia finito. Il reality show più spiato d’Italia ha chiuso i battenti lunedì scorso, dopo oltre 7 mesi di messa in onda. A trionfare è stata Nikita Pelizon e nemmeno lei è stata chiamata da Silvia.

Nessuna chiacchierata prevista neppure per gli altri finalisti, infatti, molti aspettavano almeno Donnamaria e Antonella. Nella puntata di oggi qualche giorno fa si è parlato della presenza di Oriana, ma nemmeno lei ci sarà. Ma perché a un certo punto c’è stato questo cambio di rotta?

Una risposta ufficiale sulla questione non è arrivata da Mediaset. Ma darsela non è di certo impossibile. E’ probabile che dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi delle scorse settimane, quella in cui l’imprenditore ha imposto al programma una svolta più sobria e meno trash, anche Verissimo si sia allineato alla visione aziendale.

Gli ospiti di oggi 8 aprile a Verissimo

Questi gli ospiti previsti a Verissimo sabato 8 aprile (come al solito la trasmissione inizierà alle ore 16.30 su Canale 5 per concludersi intorno alle 18.40):